Frau sucht nach Hund im Tierheim: Was sie dann sieht, lässt nicht nur ihr Herz schmelzen

Basildon (England) - Wer bei diesem Schmuddelwetter auf der Suche nach einem Wohlfühlmoment ist, wird bei diesem Hunde-Video fündig. Seit dem Wochenende ist der Clip auf Instagram abrufbar. Darin ist das Kennenlernen von Rüde Buzz und Frauchen Emily (32) zu sehen.

Rüde Buzz schaut seine "Wunsch-Besitzerin" durch die Scheibe so an, als würde er nur noch darauf warten, von ihr abgeholt zu werden. © Instagram/Screenshot/buzzthegalacticwiener

Im Untertitel des Videos wird erklärt, dass der kleine Vierbeiner im englischen Basildon im Tierheim "Dogs Trust" saß. Buzz habe von Anfang an den Eindruck vermittelt, als habe er auf Emily gewartet.

Im Clip sieht das dann so aus: Neugierig lugt der Vierbeiner schon aus der Ferne durch das Fenster seines Zwingers. Er baut einen Blickkontakt zu Emily auf, der so wirkt, als wäre sie bereits sein Frauchen, das ihn jetzt abholen müsse.

Es folgen weitere Szenen, in denen Buzz die Britin freudig begrüßt. Dann passiert es. Emily holt die Fellnase wirklich aus dem Tierheim. In der letzten Szene umarmt sie ihren neuen Mitbewohner herzlich.

Wer in die Kommentarspalte neben dem Video schaut, merkt schnell: Nicht nur ihr Herz hat der Vierbeiner mit seiner süßen Art schmelzen lassen, sondern auch das vieler User.

Mehr als 160.000 Klicks sind in den ersten vier Tagen zusammengekommen. Kein Wunder, dass Newsweek deshalb noch ein wenig mehr über die Geschichte erfahren wollte.