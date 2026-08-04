Haftbefehl gegen Christina Block? Entscheidung gefallen!

Hamburg - Durchatmen bei Christina Block (53)! Die Steakhouse-Erbin muss im Zuge des Prozesses wegen der mutmaßlichen Entführung ihrer Kinder nicht wegen des Verdachts einer versuchten Verdunkelungsaktion in Haft.

Christina Block (53) kann durchatmen: Es wurde kein Haftbefehl gegen sie erlassen. © Daniel Bockwoldt/dpa

Gerichtssprecher Florian Vogelsang bestätigte gegenüber TAG24 entsprechende Medienberichte: "Derzeit werden keine Maßnahmen gegen die Angeklagte erlassen", erklärte er.

Weder habe die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf einen Haftbefehl gestellt, noch sich die Kammer dazu entschieden, die Unternehmerin auch ohne Antrag in U-Haft zu schicken. Zu den Gründen für diese Entscheidung konnte Vogelsang keine weiteren Angaben machen.

Im Rahmen des 64. Verhandlungstages am 28. Juli war bekannt geworden, dass Block der psychologischen Gutachterin Mareike Schüler-Springorum einen Umschlag mit noch nicht gestellten Beweismitteln ihres Verteidigers Ingo Bott (43) sowie einen Brief übergeben hatte.

Ihr Anwalt versuchte den Vorfall anschließend als "Versehen" zu verkaufen, doch die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt zeigte sich skeptisch: "Ich halte das nicht für einen Irrtum. Das ist der Versuch einer Verdunkelungshandlung!", schimpfte sie.