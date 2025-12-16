Mutmaßlicher Chef-Entführer im Block-Prozess: "Mein Hintergrund ist der Geheimdienst"

Im Prozess wegen der Kindesentführung gegen Unternehmerin Christina Block wird die Zeugenbefragung des mutmaßlichen Chef-Entführers David B. (68) fortgesetzt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am 26. Verhandlungstag im Prozess wegen der Kindesentführung gegen Unternehmerin Christina Block (52) wird die Zeugenbefragung des mutmaßlichen Chef-Entführers David B. (68) fortgesetzt. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.

Christina Block (52) ist angeklagt, die Entführung ihrer zwei jüngsten Kinder in Auftrag gegeben zu haben. Sie bestreitet die Vorwürfe. © Christian Charisius/dpa-Pool/dpa

Nach der Frage zu einer geplanten mutmaßlichen Medienbeeinflussung – nachdem mehrere Pressekontakte auf einem Zettel in dem Notizbuch des Zeugen gefunden worden waren, der mutmaßlich von Christian Block stammt – sowie einem weiteren "Ich erinnere mich nicht" seitens B. folgt die obligatorische Mittagspause bis 13.30 Uhr.

Die Richterin kehrt zur Chat-Gruppe zurück und hält B. seine Aussage über ein angebliches Treffen mit Gerhard Delling, Dr. Andreas C. und Frau Block während seiner Vernehmung durch die Hamburger Staatsanwaltschaft im November 2025 vor. Dabei soll es um eine Familienrichterin am Amtsgericht Hamburg gegangen sei, auf die "Christina wütend war" und über die B. Nachforschungen anstellen sollte, um die Richterin zu "diskreditieren" und wegen "Befangenheit abzulehnen". B. soll dann Keren T. mit einer solchen Recherche beauftragt haben. "Was war der Sinn und Zweck einer solchen Recherche?", so die Richterin. "Ich nehme an, dass wir den Kunden ein Gefallen tun wollten und wenn wir nicht mehr getan haben, als einen Namen bei Google einzugeben", so B. Es folgt eine Diskussionen über richtige Übersetzungen seitens der Verteidiger und der Richterin. So oder so erinnere sich B. aber nicht mehr an ein mögliches Treffen mit C., Delling und Block zu der Familienrichterin, wohl aber daran von der Staatsanwaltschaft diesbezüglich befragt worden zu sein.

Jetzt geht um eine Auflistung der Adressen jener Schulen in Dänemark, die Klara und Theo besucht haben sollen. Die Liste fand sich in B.s Notizbuch, das auf einem Bauernhof in Süddeutschland entdeckt wurde. Dorthin waren Theo und Klara nach ihrer Entführung zunächst gebracht worden. "Wissen Sie noch, wie es zu dieser Auflistung kam?", fragt Hildebrandt. "Wir wollten sehen, ob sie zur Schule gehen", sagt B., nachdem er zunächst erneut erklärt hat, dass er sich an die genauen Umstände nicht mehr erinnere. "Ich selbst habe das nicht gemacht, das muss Olga gewesen sein, sagt er und meint damit noch flüchtige Keren T. "Das ist nicht meine Handschrift."

Wieder geht es um einen Satz einer Nachricht von mutmaßlich Christina BlocK: "Er [Stephan Hensel] wird die Kinder nach dem 17. Februar [2023] nicht mitnehmen und verstecken". Die Richterin zeigt sich darüber stutzig. Die Sorge, Hensel könne mit den Kindern einfach abhauen und untertauchen, sei laut Bs. Aussage von vergangenem Donnerstag eigentlich erst im Herbst 2023 aufgekommen und war von ihm als eine "Eskalation der Dinge" beschrieben worden. B. wiederholt lediglich seine vorherigen Antworten und erklärt zunehmend, er könne sich an bestimmte Sachen nicht mehr "erinnern".

Nach einer doch eher 20-minütigen Pause geht es weiter. Die Richterin hakt nochmal bei der "Informationsbeschaffung" nach und hält B. eine weitere Nachricht aus der Chat-Gruppe vor, in der mutmaßlich Christina Block Bs. Einschätzungen über ein Vorgehen des Jugendamts und der Kommune in Sonderburg in Dänemark wissen will. B.: "Als mein Team eingestellt wurde, war klar, dass es unsere Aufgabe ist, die Kinder nach Hause zu bringen. Daher ergab sich auch der Name der Gruppe. Von Anfang an war klar, dass unser Ziel darin bestand, die Kinder zurückzubringen – auf der Grundlage umfangreicher Daten und Informationen, die zunächst gesammelt werden mussten." Die Kinder nach Hause zu holen, sei die "letzte Option" gewesen: "Wenn wir es wirklich gewollt hätten, hätten wir die Kinder schon deutlich früher zurückbringen können", so B. "Herr B. Sie weichen meine Frage aus!", so die Richterin, die nochmal wissen will, ob B. auch noch weitergehende Tätigkeiten für Frau Block als Informationsbeschaffung übernommen hätte. "Ich erinnere mich nicht daran, vermutlich habe ich diese Nachricht nicht mal gelesen. Christina hat viel geschickt!".

Im Gerichtssaal 237 findet heute der 26. Verhandlungstag im Block-Prozess statt. © Marcus Brandt/dpa

Die Richterin beharrt auf eine Chat-Nachricht aus dem Februar 2023, wo bereits von einem Plan die Rede ist, die Kinder zurückzuholen. B. behauptet, zu diesem Zeitpunkt habe er noch gar nicht über eine Rückholung nachgedacht, es sei allein um die Informationsbeschaffung gegangen: "Wir sollten herausfinden, wie es den Kindern geht, wo sie sind", so B. Die Richterin liest eine mutmaßliche Chat-Nachricht von Christina Block vor: "In dem Wissen, dass das Rechtssystem mir nicht helfen wird, bin ich erleichtert, dass sie jetzt tun, was getan werden muss." "Wie haben Sie die Nachricht verstanden?", will Hildebrandt wissen. "Frau Block war die ganze Zeit über traurig und am Boden zerstört und wir wollten, dass sie sich besser fühlt", so B., der nochmal betonte, dass ihm und sein Team stets gesagt wurde, dass die Kinder widerrechtlich vom Vater zurückgehalten werden und das Sorgerecht bei der Unternehmerin liegt. Es folgt eine zehnminütige Pause.

Jetzt geht es um die Chat-Gruppe "BKH" kurz für "Bring Kids Home", mit unter anderem B., Dr. Andreas C. und Christina Block. Diese sei für die interne Kommunikation wichtig gewesen, so der Zeuge. Die Richterin will wissen, warum allein für diesen Chat neue Handys und SIM-Karten angeschafft worden sind. "Das ist für uns ein normales Verfahren, dass wir Mobiltelefone und SIM-Karten anschaffen, die dann ausschließlich für diese Kunden verwendet werden", so B. "Aber warum?", will die Richterin wissen. "Ich dachte, sie sind in der Informationsbeschaffung tätig, warum muss man dafür neue Mobiltelefone anschaffen?" B. zögert und gibt dann eine "ganz spezifische Antwort geben": "Wir haben uns Sorgen um die Handys von Dr. C und Frau Block gemacht". "Warum?", hakt Hildebrandt nach. B.: "Ich möchte alle hier daran erinnern, dass mein Hintergrund der Geheimdienst ist." Dort sei dieses Vorgehen mit den Handys "normal".

Christina Block mit ihrem Anwalt Ingo Bott (42) am Dienstag vorm Hamburger Landgericht. Hinter der Steakhouse-Erbin sitzt ihr Lebensgefährte und ebenfalls Angeklagter Gerhard Delling (66). © Marcus Brandt/dpa

Jetzt geht es um das "Hauptquartier", welches laut B. im obersten Stock der Kanzlei von Dr. C. eingerichtet worden war. Dort hätten auch die meisten Meetings zwischen ihm und C., sowie manchmal auch Christina Block, stattgefunden. Der Zeuge gibt an, einen elektronischen Schlüssel zu der Kanzlei gehabt zu haben, wo dann ein weiterer Schlüssel "in einer Kiste" für die Räume im obersten Stockwerk hinterlegt gewesen sei. Miete gezahlt hätten sie nicht: "Auch nicht für Kaffee", so B. Auf Nachfrage der Richterin, was genau er und sein Team denn untersucht hätten, antwortet B. "Analysen über das Internet" und "für einen kurzen Zeitraum auch die bereits erwähnten Kameras in Dänemark". Diese waren außerhalb des Hauses von Stephan Hensel und seiner Familie in Gråsten angebracht worden. Die Bilder der Kamera wurde über Bildschirme im Hauptquartier gesichtet, so B.

Jetzt geht es nochmal um die Decknamen, unter denen sowohl B. (er war zum Beispiel "Mr. Smith") als auch seine Teammitglieder im Hotel eingecheckt waren. Frau Block hatte darüber ausgesagt, dass es für die Israelis üblich sei, auch aus "Angst for Antisemitismus". B. betont: "Ich checke in Hotels grundsätzlich mit meinem richtigen Namen und meinem richtigen Passvoraus ein. Die Namen waren schon vor unserer Ankunft für uns vorbereitet [...], wir haben diese nie gefordert."

Am dritten Tag hat sich B. angewöhnt, die vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt stets mit "Your honor" (dt.: Euer Ehren) anzusprechen.