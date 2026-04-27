27.04.2026 15:19 Staatsanwältin greift Block-Anwalt an: "Anders als Sie versuche ich hier, die Wahrheit zu finden!"

Am 46. Prozesstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block wird ein weiterer mutmaßlicher Entführer befragt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am 46. Prozesstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (52) soll ein weiterer mutmaßlicher Entführer als Zeuge befragt werden. Der Israeli B. soll unter anderem eines der Fluchtautos gefahren haben. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveticker.

Christina Block (52) mit ihrem Anwalt Ingo Bott (43). Der Steakhouse-Erbin wird vorgeworfen, die Entführung ihrer beiden Kinder in Auftrag gegeben zu haben. © Christian Charisius/dpa-Pool/dpa

15.15 Uhr: Zeuge berichtet von "Schreien von Angst und Schrecken"

Auf Nachfrage der Sachverständigen schilderte der Zeuge die unmittelbare Situation während der Entführung erneut. Die Kinder hätten "Schreie von Angst und Schrecken" ausgestoßen und außerdem gesehen, wie ihr Vater zu Boden ging. Zuvor hätten der Vater und Kinder "wie eine Familie" zusammengestandne und das Feuerwerk beobachtet.

15.10 Uhr: Es gab keinen Plan B

Auf Nachfrage des Nebenklagevertreters, was passiert wäre, wenn die Kinder am 31. März 2023 nicht aus dem Haus gekommen wären, antwortete der Zeuge: "Dann wären wir nach Hause gefahren, es gab keinen Plan B."

15.04 Uhr: Es geht weiter

Der Nebenklagevertreter fragt weiter. Es geht um Unstimmigkeiten beim allerersten Treffen zwischen dem Zeugen, Keren T. und seinem Freund K. Laut aktueller Aussage seien nur diese drei anwesend gewesen. Gegenüber der Polizei hatte B. jedoch angegeben, dass noch zwei weitere Personen dabei gewesen seien.

14.49 Uhr: Der Zeuge braucht eine Pause

Während der Befragung durch den Nebenklagevertreter bittet die Anwältin des Zeugen erneut um eine Unterbrechung. Es folgt eine zehnminütige Pause.

14.38 Uhr: Staatsanwältin: "Herr Bott, anders als Sie versuche ich hier, die Wahrheit zu finden!"

Die Kammer hat keine weiteren Fragen. Die Staatsanwältin hakt nach, wie genau der Zeuge das Treffen mit Christina Block im Hotel erinnere – insbesondere vor dem Hintergrund, dass er ausgesagt hatte, sie habe von ihrer "sehr kranken Mutter" gesprochen, obwohl diese zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben war. Der Zeuge erklärt: "Ich habe keine genauen Erinnerungen mehr daran." Als die Staatsanwältin weiter nachfragt, beanstandet Verteidiger Bott die Frage als Wiederholung. Die Staatsanwältin entgegnet, sie habe ein Interesse daran, den Widerspruch aufzuklären, da es aus ihrer Sicht unwahrscheinlich sei, dass Block dies so gesagt habe. Daraufhin wirft Bott ihr vor, sie würden Widersprüche offenbar nicht stören. Staatsanwältin Paul reagiert: "Herr Bott, anders als Sie versuche ich hier, die Wahrheit zu finden!"

14.21 Uhr: Zeuge berichtet von Drohung vor Aussage

Die Richterin will wissen, ob der Zeuge Probleme damit gehabt habe, vor Gericht aussagen zu wollen. Dieser gibt an, bereits im September Kontakt zu seinem Rechtsanwalt aufgenommen zu haben. Daraufhin habe Keren T. ihm über die App "Signal" eine "indirekte Drohung" geschickt: "Sie ging nicht ins Detail, sie sagte nur: 'Es wird nicht gut gehen, wenn du es tust'." Sein Anwalt habe ihm daraufhin geraten, "Signal" zu löschen und die Gruppe zu meiden. Daran habe er sich gehalten. Kontakt habe er seitdem nur noch zu seinem Freund und weiteren Zeugen K., dem weiteren Fahrer: "Wir haben es beide so bereut, da mitzumachen. Es war falsch!"

Der Zeuge B. am 46. Prozesstag. Er hat nach eigenen Angaben eines der Fluchtautos gefahren. © Christian Charisius/dpa

14.17 Uhr: Die Richterin konfrontiert den Zeugen mit Widersprüchen

Die Richterin konfrontiert den Zeugen mit Widersprüchen zwischen seiner polizeilichen Vernehmung und seinen Aussagen vor Gericht. Bei der Polizei hatte er angegeben, die Kinder seien nicht gefesselt gewesen. Nun erklärt er jedoch, ein weiteres Mitglied des Teams – das Ex-GNTM-Model Jonathan C. (34) – habe ihm berichtet, beide Kinder seien auf jeden Fall gefesselt gewesen, "damit sie keinen Widerstand leisten". Die Anwältin des Angeklagten wirft ein, es habe Schwierigkeiten mit dem Dolmetscher bei der polizeilichen Vernehmung gegeben. Der Zeuge führt weiter aus, er habe Jonathan C. nach der Entführung noch einmal in Israel getroffen. Dieser habe ihm alles "genau beschrieben", wie die Entführung abgelaufen sei. C. selbst sei dabei von einem Polizeihund gebissen worden. Das Model soll bereits in Israel Teil des Teams der mutmaßlichen Entführer gewesen sein.

14.03 Uhr: Kinder wollten ihre Mutter nicht "akzeptieren"

Jetzt geht es noch einmal um die Geschehnisse auf dem Hof in Süddeutschland. Dort soll Christina Block dem Team gedankt haben, nachdem die Kinder zurückgebracht worden seien. "Sie wollte alle unsere Namen wissen und fragte, wie es uns geht", so B. Bei der Polizei habe der Zeuge zudem ausgesagt, die Unternehmerin habe angeboten, Wünsche zu erfüllen. Er erinnere sich jedoch nicht daran, einen Wunsch geäußert zu haben. Der Zeuge berichtet weiter, die Kinder hätten ihre Mutter zunächst nicht "akzeptieren" wollen. Sie hätten geschrien und geweint. Block habe daraufhin frustriert den Raum verlassen. Am nächsten Tag sei es dann jedoch besser gewesen: "Die Kinder waren leise." Zudem erklärt er, Tal S. sei der einzige aus dem Team gewesen, der das Zimmer der Kinder habe betreten dürfen. Dieser habe auch mehrfach mit Block und ihren jüngsten Kindern gesprochen.

13.55 Uhr: Zeuge hört Polizeisirenen: "Das fand ich seltsam"

Die Richterin geht noch einmal auf den "falsch" verlaufenen Plan ein. Der Zeuge wiederholt, die Flucht durch den Wald mit den Kindern zu Fuß zum Treffpunkt an der Grenze sei nicht geplant gewesen; eigentlich habe man "normal" mit den Kindern über die Grenze fahren wollen. Während ein Teil der Entführer mit den Kindern durch den Wald gegangen sei, sei er auf Anweisung von David B. zurück zum Treffpunkt gefahren. Der "Chef-Entführer" sei ihm in einem weiteren Fluchtauto gefolgt. Am Treffpunkt an der Grenze, wo das Wohnmobil wartete, habe er dann Polizeisirenen und Hunde gehört. "Das fand ich seltsam, es sollte doch alles mit den Behörden geklärt sei", so der Zeuge. Er habe David B. damit konfrontiert, woraufhin dieser nur geschwiegen habe. Irgendwann habe dieser gesagt, er solle das Auto nehmen und zurück zum Hotel fahren.

13.36 Uhr: Es geht weiter

Nach der Pause knüpft die Richterin an die Frage an, wie mit den Kindern verfahren wurde. Laut dem Zeugen sollen diese an den Füßen gepackt und über die Schultern geworfen worden sein. "Haben die Kinder irgendwelche Reaktionen gezeigt?", will die Richterin wissen. Der Zeuge erinnere sich nicht mehr genau, aber: "Selbstverständlich gibt es eine Art von Widerstand, wenn man jemanden gerade an seinen Füßen genommen hat", will B. wissen. Der Zeuge habe auch gesehen, was mit Stephan Hensel passiert sei. Auf diesem hätten drei Leute – darunter Tal S. – "drauf gelegen und ihn geschlagen". Er selbst habe das Auto nicht verlassen und das Geschehen nur beobachtet.