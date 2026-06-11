11.06.2026 11:23 Zeuge im Block-Prozess: Gesundheitliche Folgen für die Kinder waren "ständig" Thema

Nach rund zwei Wochen Pause wird am Donnerstag der Prozess gegen Christina Block fortgesetzt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Nach rund zwei Wochen Pause, die Christina Block (53) und ihr Lebensgefährte Gerhard Delling (67) unter anderem nutzten, um gemeinsam das Foreigner-Konzert im Stadtpark zu besuchen, wird am Donnerstag der Prozess gegen die Steakhaus-Erbin fortgesetzt. Am 54. Verhandlungstag soll erneut der Psychologe Dr. Stefan R. aussagen. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveblog.

Christina Block (53) ist angeklagt, die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in Auftrag gegeben zu haben. © Georg Wendt/dpa-pool/dpa

11.39 Uhr: Block-Tochter spricht von "Dämonisierung"

Greta habe gegenüber dem Zeugen auch geäußert, dass Stephan Hensel die Mutter vor den "Ohren der Kinder dämonisiert" habe. Bott setzt seine "Befragung" fort und hält dem Zeugen weiterhin seine eigenen Stellungnahmen vor und fragt, ob er sich erinnere, dies geschrieben zu haben.

11.30 Uhr: Philip von der Meden beanstandet die Befragung durch Ingo Bott

Dabei geht es auch um die mutmaßlichen Einfluss durch Johanna auf ihre jüngeren Geschwister. Die älteste Tochter von Hensel und Block lebt seit Sommer 2021 freiwillig bei ihrem Vater in Dänemark. Diese Einflussnahme sei auch von Greta, dem einzigen Kind, das noch bei Frau Block in Hamburg lebt, beschrieben worden, die sich daraufhin von ihrer Schwester distanziert habe. Es sei üblich, dass Kinder sich an ihren älteren Geschwistern orientieren, und auch Theo habe sich im Januar 2024 "sichtbar" an Klara orientiert. Philip von der Meden beanstandet die Befragung von Bott, der den Zeugen seiner Ansicht nach eher zu einem wissenschaftlichen Diskurs ermutige, anstatt konkrete Fragen zu stellen. Stattdessen frage er wiederholt nur, ob der Zeuge sich an bestimmte Stellungnahmen erinnere. Der Zeuge sei jedoch nicht als Sachverständiger geladen. Die Richterin pflichtet von der Meden bei, dass es nicht um die fachliche Einschätzung des Zeugen gehe, sondern um dessen Wahrnehmungen und Tatsachen.

11.20 Uhr: Es geht weiter

Nach der Pause kündigt Bott an, dem Zeugen noch einige Fragen zu den von ihm vorgenommenen fachspezifischen Einordnungen zu stellen.

11.04 Uhr: Pause

Ingo Bott bittet um eine kurze Pause. Es folgt eine Unterbrechung bis 11.20 Uhr.

10.56 Uhr: Klara und Theo sollen ihr Halbgeschwister vermisst haben

Gegenüber dem Zeugen hätten Theo und Klara im Januar 2024 nach der Entführung geäußert, dass sie das Essen sowie ihr "Halbgeschwisterchen" in Dänemark vermissten. Allerdings würden Kinder häufig Ersatzargumente suchen, um ihre vorherige Position zu stützen; daraus lasse sich daher nicht zwingend auf ihre tatsächliche Gefühlslage schließen. Frau Block habe sich in der Situation nach der Entführung bei sich zu Hause in Hamburg im Umgang mit ihren Kindern "wie man es soll" verhalten. Sie sei zugewandt, liebevoll, unverbindlich und nicht konfrontativ gewesen.

10.44 Uhr: Mögliche gesundheitliche Folgen für die Kinder waren "ständig" Thema

Auch mögliche gesundheitliche Folgen für die Kinder wie Depressionen sollen "ständig" ein Thema gewesen sein. "Frau Block hat sich Sorgen gemacht, ob die Kinder überhaupt wieder gesund werden können, wenn sie zurück in Deutschland sind", so R. Auch Gerhard Delling habe sich demnach mehrfach danach erkundigt.

Ex-Sportmoderator Gerhard Delling (67) ist wegen Beihilfe angeklagt. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

10.28 Uhr: Nur rechtlich zulässige Wege sollen bedacht worden sein

Während der Befragung zu seiner Aussage, man habe die "gesamte Palette" bedacht, erklärt R.: "Manchmal ist das Leben ja primitiv, und man kann sich sein Recht kaufen. Das war auch hier ein Gedanke." Diesen Gedanken habe Frau Block jedoch schnell wieder verworfen, ebenso wie die Idee, ein Haus in Dänemark zu erwerben, so der Zeuge. Zugleich betont er erneut, dass stets nur nach rechtlich zulässigen Wegen gesucht worden sei, um die Kinder nach Deutschland zurückzubringen. Es sei ausschließlich um eine auf "statthaften Wegen" angestrebte Wiedervereinigung gegangen. Auch sein angefertigtes "Rückführungskonzept" sei vor diesem Hintergrund zu verstehen: "Anders hätte es auch gar nicht funktioniert."

10.17 Uhr: Zeuge beschreibt Vater der Kinder als "aggressiver Ich-Durchsetzer"

Bott hält dem Zeugen ein von ihm verfasstes Schreiben vor, in dem er Stephan Hensel als "Psychopathen" bezeichnet und ihm manipulatives Verhalten gegenüber den Kindern vorwirft. Zu diesen Einschätzungen sei er nach eigenen Angaben durch zahlreiche Gespräche mit Menschen gelangt, die Hensel seit Jahren kennen. "Er ist als aggressiver Ich-Durchsetzer beschrieben worden, auch im beruflichen Kontext. Es wurde mir auch von der Hochzeit berichtet, auf der er gefeiert haben soll, nun am Ziel seiner Träume zu sein, weil er im finanziellen Hochadel angekommen sei", so R. Hensel sei aggressiv, wenig selbstreflektiert und habe das Wohl der Kinder nicht ausreichend im Blick gehabt, führt R. weiter aus. Stephan Hensel bleibt während dieser Ausführungen äußerlich ruhig.



10.05 Uhr: Hensel-Anwalt schlug vor: Block soll den Kindern ein Haus in Dänemark kaufen

Auf Nachfrage von Bott gibt R. an, über lange Zeit hinweg in mehreren Fällen mit dem Familienanwalt von Stephan Hensel, Gerd Uecker, zusammengearbeitet zu haben. Vor rund eineinhalb Jahren habe man den Kontakt jedoch "beiseitegelegt" – auch mit Blick auf das laufende Verfahren. Zuvor hätten sich die beiden allerdings über den Fall ausgetauscht. Ihm sei dabei wichtig gewesen, auszuloten, wie die Eltern wieder an einen Tisch gebracht werden könnten, um "Brücken zu bauen". R. berichtet, Uecker habe die von den Block-Kindern erhobenen Gewaltvorwürfe für zutreffend gehalten. In diesem Punkt habe es zwischen ihnen jedoch "Auffassungsunterschiede" gegeben. Für ihn habe es keine verifizierten Hinweise auf entsprechende Vorfälle gegeben. Uecker habe außerdem vorgeschlagen, dass Frau Block sich und den Kindern ein Haus in Dänemark kaufen solle, um eine mögliche Kontaktaufnahme zu erleichtern. Bott hakt nach, ob ein solcher Vorschlag nicht im Widerspruch zu den im Raum stehenden Gewaltvorwürfen stehe. "Ich habe das nicht weiter diskutiert, sondern als Chance begriffen und das auch so weitergegeben", antwortet der Zeuge.

Gemeinsam mit ihrem Anwalt Ingo Bott (43) trifft Christina Block am Landgericht Hamburg ein. © Marcus Brandt/dpa

9.54 Uhr: Zeuge betont: "Ich kann keine Rechtsberatung vornehmen, ich bin Psychologe."

R. gibt an, sich im Rahmen seiner Tätigkeit für Frau Block auch mit ihren Anwälten ausgetauscht zu haben. Gemeinsam habe man erörtert, welche rechtlichen Schritte auf internationaler Ebene möglich seien, um die Kinder zurückzuholen. Zugleich betont der Zeuge immer wieder: "Ich kann keine Rechtsberatung vornehmen, ich bin Psychologe."