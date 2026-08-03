112-Kilo-Bombe in Nürnberg: Anwohner evakuiert, Siemens-Mitarbeiter nach Hause geschickt
Von Jule Meck, Friederike Hauer
Nürnberg - Nach dem Fund einer Fliegerbombe auf einem Firmengelände in Nürnberg müssen alle Anwohner im Radius von 400 Metern evakuiert werden.
Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Montagvormittag im Stadtteil Gibitzenhof auf dem Gelände von Siemens Energy gefunden und soll am Nachmittag um 16 Uhr entschärft werden.
Es handele sich um einen 112 Kilogramm schweren Blindgänger, der 56 Kilogramm Sprengstoff enthält.
Von den Maßnahmen betroffen ist auch das Trafowerk. Die Produktion wurde gestoppt und die Frühschicht gegen 10.30 Uhr nach Hause geschickt. Die Abendschicht tritt gar nicht erst an.
Das Unternehmen betont, dass der Produktionsstopp keine Auswirkungen auf die Lieferfähigkeit hat, erklärte die Stadt.
Wie viele Anwohner im Radius betroffen sind, konnte zunächst nicht beziffert werden. Die Stadt Nürnberg informiert auf ihrer Internetseite über neue Erkenntnisse.
Titelfoto: NEWS5 / Lars Haubner