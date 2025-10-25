Nach Bombenfund auf Baustelle: 3000 Anwohner müssen evakuiert werden!

Rastatt - Nach dem Fund einer amerikanischen Fliegerbombe rüstet sich die Stadt Rastatt für die Evakuierung von rund 3000 Menschen und die Entschärfung des Blindgängers.

Am Sonntag soll die Bombe unschädlich gemacht werden. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Am Sonntag soll die Bombe unschädlich gemacht werden. Nach Angaben der Stadt sind die betroffenen Bürgerinnen und Bürger innerhalb eines Radius von rund 500 Metern um die Fundstelle aufgerufen, bis 8.30 Uhr ihre Häuser zu verlassen.

Der Nah- und Fernverkehr auf der wichtigen und viel genutzten Rheintalbahn wird zwischen den Bahnhöfen Karlsruhe und Baden-Baden ab 11 Uhr eingestellt.

Alle ICEs und auch die Regionalzüge 2, 7 und 40 fahren in dem Abschnitt dann nicht mehr, teilte die Deutsche Bahn mit.

Wenn die Entschärfung problemlos verläuft, kann die Sperrung ab 15 Uhr aufgehoben werden. Bahnreisende müssen so lange Busse zwischen Karlsruhe und Baden-Baden nutzen. Der Luftraum wird ebenfalls gesperrt.