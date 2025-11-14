450-Kilogramm-Fliegerbombe in Nürnberg entdeckt: 21.000 Menschen werden mit Bussen evakuiert

Nürnberg - Bei Bauarbeiten in Nürnberg wurde am Freitagnachmittag eine Fliegerbombe entdeckt . Der Kampfmittelräumdienst wurde alarmiert.

Die Polizei sperrt den Bereich um die Bombe ab. © NEWS5 / Stefan Hornberger

Die Bombe wurde in Höhe der Avenariusstraße 35 gefunden. Der Blindgänger soll noch am Abend entschärft werden, wie die Stadt Nürnberg mitteilte.

In einem Radius von etwa 800 Metern werden die Bewohner seit 20.30 Uhr evakuiert. Insgesamt sind damit 20.000 Menschen und mehrere Altenheime betroffen.

Bombenexperten und über 550 Einsatzkräfte sind nach Angaben der Stadt vor Ort.

"Die VAG stellt für die Evakuierung zehn Busse bereit. Diese werden nach jetzigem Stand Bürgerinnen und Bürger ab circa 20 Uhr am TEVI-Parkplatz in der Kilianstraße aufnehmen und in Betreuungsstellen bringen", so die Stadt Nürnberg.

Das Bürgertelefon ist ab sofort unter der Rufnummer 09 11 / 64 37 58 88 zu erreichen.

Laut Social Media der Stadt Nürnberg handelt es sich um eine 450 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg mit Aufschlagzünder.