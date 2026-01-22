Fliegerbombe entschärft: Sperrung der Aachener Innenstadt aufgehoben

Eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe mitten in Aachen: Wegen des Blindgängers wurde ein Teil der Innenstadt gesperrt.

Von Markus Lenhardt, Yuriko Wahl-Immel, Rabea Gruber, Petra Albers

Aachen - In der Aachener Innenstadt ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden.

In Aachen musste eine Fliegerbombe entschärft werden.
In Aachen musste eine Fliegerbombe entschärft werden.  © NEWS5 / Joachim Kollednigg

Rund 6200 Anwohner, die für mehrere Stunden ihre Wohnungen verlassen mussten, könnten zurück nach Hause, teilte die Stadt mit. Die Sperrungen würden aufgehoben.

Auch der Aachener Hauptbahnhof kann wieder angefahren werden. "In Kürze fahren die Züge wieder auf der geplanten Strecke mit allen geplanten Halten", hieß es auf dem Portal zuginfo.nrw. Der Ersatzverkehr mit Bussen werde beendet.

Die amerikanische 250-Kilo-Bombe war am Mittwoch bei Bauarbeiten gefunden worden.

Anwohner evakuiert: Schwere Weltkriegsbombe im Jerichower Land entdeckt
Bombenfund Anwohner evakuiert: Schwere Weltkriegsbombe im Jerichower Land entdeckt

Für die Entschärfung war ein Radius von 400 Metern um den Fundort des Blindgängers festgelegt worden.

Zwei Schulen und eine Kindertagesstätte blieben geschlossen. Für Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums im betroffenen Gebiet sollte Distanzunterricht stattfinden.

Erstmeldung am 22. Januar um 10.05 Uhr, Update um 15.33 Uhr.

Titelfoto: NEWS5 / Joachim Kollednigg

Mehr zum Thema Bombenfund: