Fliegerbombe entschärft: Sperrung der Aachener Innenstadt aufgehoben

Aachen - In der Aachener Innenstadt ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden.

In Aachen musste eine Fliegerbombe entschärft werden. © NEWS5 / Joachim Kollednigg

Rund 6200 Anwohner, die für mehrere Stunden ihre Wohnungen verlassen mussten, könnten zurück nach Hause, teilte die Stadt mit. Die Sperrungen würden aufgehoben.

Auch der Aachener Hauptbahnhof kann wieder angefahren werden. "In Kürze fahren die Züge wieder auf der geplanten Strecke mit allen geplanten Halten", hieß es auf dem Portal zuginfo.nrw. Der Ersatzverkehr mit Bussen werde beendet.

Die amerikanische 250-Kilo-Bombe war am Mittwoch bei Bauarbeiten gefunden worden.

Für die Entschärfung war ein Radius von 400 Metern um den Fundort des Blindgängers festgelegt worden.