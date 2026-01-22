Fliegerbombe entschärft: Sperrung der Aachener Innenstadt aufgehoben
Von Markus Lenhardt, Yuriko Wahl-Immel, Rabea Gruber, Petra Albers
Aachen - In der Aachener Innenstadt ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden.
Rund 6200 Anwohner, die für mehrere Stunden ihre Wohnungen verlassen mussten, könnten zurück nach Hause, teilte die Stadt mit. Die Sperrungen würden aufgehoben.
Auch der Aachener Hauptbahnhof kann wieder angefahren werden. "In Kürze fahren die Züge wieder auf der geplanten Strecke mit allen geplanten Halten", hieß es auf dem Portal zuginfo.nrw. Der Ersatzverkehr mit Bussen werde beendet.
Die amerikanische 250-Kilo-Bombe war am Mittwoch bei Bauarbeiten gefunden worden.
Für die Entschärfung war ein Radius von 400 Metern um den Fundort des Blindgängers festgelegt worden.
Zwei Schulen und eine Kindertagesstätte blieben geschlossen. Für Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums im betroffenen Gebiet sollte Distanzunterricht stattfinden.
Erstmeldung am 22. Januar um 10.05 Uhr, Update um 15.33 Uhr.
Titelfoto: NEWS5 / Joachim Kollednigg