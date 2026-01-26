Blindgänger legt A59 bei Köln lahm: Bombe wird noch heute entschärft

An der A59 zwischen Spich und Lind in Fahrtrichtung Köln ist am Montagmittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Von Frederick Rook

Köln - Bei Sondierungsarbeiten an der A59 zwischen den Anschlussstellen Spich und Lind in Fahrtrichtung Köln wurde am Montag ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Bei dem gefundenen Blindgänger handelt es sich um eine Bombe mit Langzeitzünder aus dem Zweiten Weltkrieg. (Symbolbild)
Bei dem gefundenen Blindgänger handelt es sich um eine Bombe mit Langzeitzünder aus dem Zweiten Weltkrieg. (Symbolbild)  © Marcel Kusch/dpa

Wie die Stadt Köln mitteilte, handelt es sich dabei um eine Bombe mit Langzeitzünder, die noch am Montag gesprengt werden muss.

Aus Sicherheitsgründen wurde die Autobahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind vor Ort.

Als wirkungsdämpfende Maßnahme muss zunächst Sand an den Fundort gebracht werden. Auch die Stadt Troisdorf wurde über die Entdeckung informiert.

Titelfoto: Marcel Kusch/dpa

