Blindgänger legt A59 bei Köln lahm: Bombe wird noch heute entschärft

Köln - Bei Sondierungsarbeiten an der A59 zwischen den Anschlussstellen Spich und Lind in Fahrtrichtung Köln wurde am Montag ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Bei dem gefundenen Blindgänger handelt es sich um eine Bombe mit Langzeitzünder aus dem Zweiten Weltkrieg. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Wie die Stadt Köln mitteilte, handelt es sich dabei um eine Bombe mit Langzeitzünder, die noch am Montag gesprengt werden muss.

Aus Sicherheitsgründen wurde die Autobahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind vor Ort.

Anwohnende sind nicht betroffen, wohl aber zwei Unternehmen. Wann der Blindgänger unschädlich gemacht wird, steht noch nicht fest.