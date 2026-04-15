Bombe bei Bauarbeiten in Deutz gefunden: Blindgänger muss noch am Mittwoch gesprengt werden

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Bei Bauarbeiten auf der Siegburger Straße in Köln-Deutz wurde auf Höhe der Essigfabrik ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Von Jonas Reihl

Köln - Bombenalarm in Köln-Deutz! Bei Bauarbeiten auf der Siegburger Straße wurde auf Höhe der Essigfabrik ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Weil der Zünder der gefundenen Weltkriegsbombe defekt ist, muss das Kampfmittel gesprengt werden. (Symbolbild)
Weil der Zünder der gefundenen Weltkriegsbombe defekt ist, muss das Kampfmittel gesprengt werden. (Symbolbild)  © Rolf Vennenbernd/dpa

Bei dem Kampfmittel handelt es sich nach Angaben der Stadt Köln um eine amerikanisch-britische 125-Kilo-Bombe mit Heckaufschlagzünder.

Der Blindgänger muss noch am Mittwoch entschärft werden. Da der Zünder beschädigt ist, muss er laut Stadt kontrolliert gesprengt werden.

Dafür muss der Gefahrenbereich rund um die Fundstelle in einem Radius von 300 Metern gesperrt und evakuiert werden. Betroffen sind den Angaben zufolge rund 60 Anwohnerinnen und Anwohner sowie einige Firmen.

Fliegerbombe in Magdeburg erfolgreich entschärft
Bombenfund Fliegerbombe in Magdeburg erfolgreich entschärft

Zudem muss die Siegburger Straße im Tagesverlauf gesperrt werden. Davon ist auch die KVB-Linie 7 betroffen.

Der Gefahrenbereich wurde vom KBD mit einem Radius von 300 Metern festgelegt.
Der Gefahrenbereich wurde vom KBD mit einem Radius von 300 Metern festgelegt.  © Stadt Köln

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind bereits vor Ort.

Wann der Blindgänger entschärft wird, steht noch nicht fest.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

Mehr zum Thema Bombenfund: