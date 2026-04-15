Bombe bei Bauarbeiten in Deutz gefunden: Blindgänger muss noch am Mittwoch gesprengt werden

Köln - Bombenalarm in Köln -Deutz! Bei Bauarbeiten auf der Siegburger Straße wurde auf Höhe der Essigfabrik ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Weil der Zünder der gefundenen Weltkriegsbombe defekt ist, muss das Kampfmittel gesprengt werden. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Bei dem Kampfmittel handelt es sich nach Angaben der Stadt Köln um eine amerikanisch-britische 125-Kilo-Bombe mit Heckaufschlagzünder.

Der Blindgänger muss noch am Mittwoch entschärft werden. Da der Zünder beschädigt ist, muss er laut Stadt kontrolliert gesprengt werden.

Dafür muss der Gefahrenbereich rund um die Fundstelle in einem Radius von 300 Metern gesperrt und evakuiert werden. Betroffen sind den Angaben zufolge rund 60 Anwohnerinnen und Anwohner sowie einige Firmen.

Zudem muss die Siegburger Straße im Tagesverlauf gesperrt werden. Davon ist auch die KVB-Linie 7 betroffen.