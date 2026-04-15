Weltkriegs-Blindgänger am Memminger Flughafen entschärft
Von Carsten Hoefer
Memmingen - Bauarbeiter sind Dienstagabend am Flughafen Memmingen auf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Die Bomben wurden mittlerweile entschärft.
Eine Gefahr für den Flugverkehr besteht nach Einschätzung von Kampfmittelbeseitigungs-Experten nicht, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilte.
Demnach handelte es sich um drei nicht explodierte Splitterbomben. Die Einsatzkräfte sperrten zunächst den Fundort ab.
Demnach handelte es sich um jeweils zehn Kilogramm schwere Bomben, die nach Ende des regulären Flugbetriebs um kurz nach Mitternacht unschädlich gemacht wurden.
Die letzten planmäßigen Landungen waren laut Flugplan für Dienstag, 22 Uhr vorgesehen, doch war eine Maschine aus Neapel am Abend bereits als verspätet gemeldet.
Der Flugbetrieb kann nach Polizeiangaben am Mittwoch wieder wie geplant starten.
Vorgänger des heutigen zivilen Flughafens war ein in der NS-Zeit erbauter Militärflugplatz, der im Zweiten Weltkrieg von den Alliierten bombardiert wurde.
Erstmeldung 14. April, 20.26 Uhr. Update 15. April, 6.30 Uhr.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa