Weltkriegs-Blindgänger am Memminger Flughafen entschärft

Memmingen - Bauarbeiter sind Dienstagabend am Flughafen Memmingen auf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Die Bomben wurden mittlerweile entschärft.

Auf dem Flughafen in Memmingen haben Arbeiter einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. © Stefan Puchner/dpa

Eine Gefahr für den Flugverkehr besteht nach Einschätzung von Kampfmittelbeseitigungs-Experten nicht, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilte.

Demnach handelte es sich um drei nicht explodierte Splitterbomben. Die Einsatzkräfte sperrten zunächst den Fundort ab.

Demnach handelte es sich um jeweils zehn Kilogramm schwere Bomben, die nach Ende des regulären Flugbetriebs um kurz nach Mitternacht unschädlich gemacht wurden.

Die letzten planmäßigen Landungen waren laut Flugplan für Dienstag, 22 Uhr vorgesehen, doch war eine Maschine aus Neapel am Abend bereits als verspätet gemeldet.

Der Flugbetrieb kann nach Polizeiangaben am Mittwoch wieder wie geplant starten.

