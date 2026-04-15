Bombe bei Bauarbeiten in Deutz gefunden: Verkehr staut sich massiv

Köln - Bombenalarm in Köln -Deutz! Bei Bauarbeiten auf der Siegburger Straße wurde auf Höhe der Essigfabrik ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Verkehr staut sich aktuell erheblich.

Weil der Zünder der gefundenen Weltkriegsbombe defekt ist, muss das Kampfmittel gesprengt werden. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Autofahrende werden dringend gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Auch ein Abbiegen von der Severinsbrücke auf die Siegburger Straße ist derzeit nicht möglich und sorgt für Rückstaus.

Der erste Klingeldurchgang im Evakuierungsgebiet ist laut Stadt inzwischen bereits beendet. Nun folgt die zweite und letzte Runde.

Danach können die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Düsseldorf die Sprengung der beschädigten 125-Kilo-Bombe vorbereiten.

Neben rund 60 Anwohnerinnen und Anwohnern müssen auch Gewerbetreibende ihre Betriebe und Büros im Sperrbereich verlassen. Der Gefahrenradius von 300 Metern rund um die Fundstelle auf der Siegburger Straße in Höhe der Essigfabrik bleibt weiterhin abgesperrt.