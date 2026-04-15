Bombe bei Bauarbeiten in Deutz gefunden: Verkehr staut sich massiv
Köln - Bombenalarm in Köln-Deutz! Bei Bauarbeiten auf der Siegburger Straße wurde auf Höhe der Essigfabrik ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Verkehr staut sich aktuell erheblich.
Autofahrende werden dringend gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Auch ein Abbiegen von der Severinsbrücke auf die Siegburger Straße ist derzeit nicht möglich und sorgt für Rückstaus.
Der erste Klingeldurchgang im Evakuierungsgebiet ist laut Stadt inzwischen bereits beendet. Nun folgt die zweite und letzte Runde.
Danach können die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Düsseldorf die Sprengung der beschädigten 125-Kilo-Bombe vorbereiten.
Neben rund 60 Anwohnerinnen und Anwohnern müssen auch Gewerbetreibende ihre Betriebe und Büros im Sperrbereich verlassen. Der Gefahrenradius von 300 Metern rund um die Fundstelle auf der Siegburger Straße in Höhe der Essigfabrik bleibt weiterhin abgesperrt.
Bombenfund Köln-Deutz: Diese Straßen sind aktuell dicht
Bei Bauarbeiten war dort ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Da der Zünder beschädigt ist, muss die amerikanisch-britische 125-Kilo-Bombe kontrolliert gesprengt werden.
Die Siegburger Straße ist im Tagesverlauf gesperrt, betroffen ist auch die KVB-Linie 7. Aus Sicherheitsgründen werden zudem vor der Sprengung die Siegburger Straße/Im Hasental, Siegburger Straße/Am Schnellert sowie Dr.-Simons-Straße/Rolshover Kirchweg (Imam-Icelliler-Weg) gesperrt.
Wann genau die Sprengung erfolgt, ist weiterhin noch offen.
Erstmeldung am 15. April um 12.50 Uhr, Update um 16.02 Uhr.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa