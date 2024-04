Bombe in Schmargendorf: A100 von Sperrkreis erfasst, Tausende müssen evakuiert werden

Berlin - Aufgrund einer gefundenen Weltkriegsbombe werden Anwohner in Schmargendorf (Charlottenburg-Wilmersdorf) am Donnerstag evakuiert und die A100 teilweise gesperrt.

In Schmargendorf (Charlottenburg-Wilmersdorf) wird diese Bombe am Donnerstag entschärft. © Polizei Berlin

Bauarbeiter hatten die 100 Kilogramm schwere Bombe am Dienstag in der Mecklenburgischen Straße entdeckt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Von der Bombe gehe keine unmittelbare Gefahr aus. Der Fundort der Bombe ist derzeit abgesperrt und wird von Einsatzkräften rund um die Uhr bewacht.

Für die Entschärfung der Bombe am Donnerstag wird ab voraussichtlich 9.30 Uhr ein Sperrkreis im Radius von 500 Metern um den Fundort eingerichtet. Insgesamt rund 6.700 Menschen aus 34 Wohnblöcken und vier Kindertagesstätten sowie eine Kleingartenkolonie sind von der Evakuierung betroffen.

Ab 8 Uhr stehen folgende Notunterkünfte zur Verfügung:

Werner-Ruhemann-Sporthalle (barrierefrei), Forckenbeckstraße 37, 14199 Berlin

Horst-Käsler-Sporthalle, Fritz-Wildung-Straße 9, 14199 Berlin

Auch die A100 (Stadtring) ist aus Sicherheitsgründen ganz oder teilweise gesperrt. Betroffen sind die Anschlussstellen Detmolder Straße, Schmargendorf sowie die Anschlussstelle Schmargendorf Ein- u. Ausfahrten Mecklenburgische Straße.

Fahrgäste der S- und U-Bahn müssen sich am Heidelberger Platz auf Einschränkungen einstellen. Auch dieser Bereich ist von der Evakuierung betroffen.