Bombe in Schmargendorf erfolgreich entschärft: Menschen kehren zurück

Berlin - Aufgrund einer gefundenen Weltkriegsbombe waren Tausende Anwohner in Schmargendorf (Charlottenburg-Wilmersdorf) am Donnerstagmorgen evakuiert worden. Inzwischen ist die Entschärfung der 100-Kilo-Bombe abgeschlossen und die Menschen dürfen in ihre Wohnungen zurückkehren.