Bombenfund in Köln-Merheim: Entschärfung verzögert sich!

Für Evakuierte, die nicht bei Freunden oder Familie unterkommen können, wird es ab 9.30 Uhr eine Anlaufstelle in der Gesamtschule Holweide, in der Burgwiesenstraße 125 geben. Haustiere sind auf dem Schulgelände leider nicht erlaubt.

Die Stadt Köln rät allen betroffenen Anwohnern rechtzeitig alle notwendigen Besorgungen und Vorbereitungen für die bevorstehende Evakuierung zu treffen. Dazu gehört die Haustierversorgung, aber auch Einkäufe.

"Nehmen Sie Ihren Ausweis und bei Bedarf Ihre Medikamente mit. Sollten Sie am Freitag in die Herbstferien starten, denken Sie bitte an Ihr Gepäck", schreibt die Behörde zusätzlich auf ihrer Homepage.

