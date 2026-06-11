Bombenentschärfung in Oranienburg - Sperrkreis von 800 Metern eingerichtet

Oranienburg - Wegen einer Bombenentschärfung wird am Donnerstag am Stadtrand von Oranienburg ein Sperrkreis von 800 Metern eingerichtet.

Rund 860 Anwohner wurden aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Ab 8 Uhr gelte die Sperrzone, sagte ein Sprecher der Stadt. Im Sperrkreis liegen unter anderem eine Oberschule, eine Flüchtlingsunterkunft, ein TÜV-Gelände und einige Gewerbebetriebe.

Rund 860 Anwohner sind gebeten, ihre Häuser zu verlassen. Der Bahn- und Busverkehr ist nicht betroffen.

Die 250 Kilogramm schwere Bombe amerikanischer Bauart wurde an einer Straße gefunden.

Bundesweit gibt es kaum eine Region, die derartig durch Bomben mit chemischen Langzeitzündern belastet ist wie Oranienburg.