Bombenfund in Köln-Niehl: 2500 Anwohner müssen evakuiert werden

Köln - Im Rahmen von Bauarbeiten auf der Amsterdamer Straße in Köln -Niehl wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Blindgänger muss noch am Dienstag unschädlich gemacht werden.

Das Ordnungsamt der Stadt Köln ist für die Evakuierung der Anwohnerinnen und Anwohner vor Ort. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Dafür haben der Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) und das Ordnungsamt der Stadt Köln bereits einen Gefahrenbereich mit einem Radius von 300 Metern rund um die Fundstelle eingerichtet.

Zudem müssen im Zuge der Maßnahmen einige Straßen beziehungsweise Straßenabschnitte gesperrt werden.

Betroffen sind:

die Amsterdamer Straße zwischen der Hausnummer 281 und der Friedrich-Karl-Straße

die Amsterdamer Straße 236 inklusive der Grünfläche östlich der Boltensternstraße

die Boltensternstraße südlich der Hausnummer 351 bis zur Friedrich-Karl-Straße

die Boltensternstraße bis zur Rudolf-Sohm-Straße

die Gierkestraße auf Höhe der Hausnummer 13/14 bis zur Pohlmanstraße

die Eichhornstraße auf Höhe der Hausnummer 8/8d bis zur Nesselrodestraße

die Kreuzung Nesselrodestraße/Allensteiner Straße bis zur Königsberger Straße

die Königsberger Straße ab der Hausnummer 2a (ausgenommen 1a-1d, 3a-3d und 5a-5d) bis zur Hausnummer 281 auf der Amsterdamer Straße

Alle Anwohnerinnen und Anwohner im Gefahrenbereich müssen zudem evakuiert werden. Nach Angaben der Stadt sind etwa 2500 Personen betroffen.