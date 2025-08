Bombenfund an Carolabrücke: 17.000 Menschen von Evakuierung betroffen

Dresden - Schon wieder wurde eine Fliegerbombe bei den Räumungsarbeiten im Bereich der Carolabrücke gefunden. Der Bereich ist abgesperrt, die Bombe soll am morgigen Mittwoch entschärft werden. Die Polizei hat nun den Evakuierungsbereich festgelegt.

Ein Evakuierungsbereich (siehe Karte unten) wurde bereits festgelegt. Alle Menschen sollen den Bereich bis spätestens 9 Uhr am Mittwoch (6. August 2025) verlassen. Ab 9 Uhr sperrt die Polizei alle Zufahrten und Zugänge zum betroffenen Gebiet in einem Radius von etwa 1000 Metern zum Fundort.

Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes entschieden wenige Stunden später, dass die Bombe am Mittwoch entschärft werden soll.

Die Polizei hat den Bereich abgesperrt. Bei der Bombe handelt es sich um eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe britischer Bauart. Sie ist mit einem Zünder ausgestattet, also scharf geschaltet.

Wie die Polizeidirektion Dresden am Dienstagmorgen mitteilte, ist gegen 7.50 Uhr beim Ausbaggern der Fahrrinne eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

Die Altmarkt-Galerie plant, eine Stunde nach erfolgreicher Entschärfung der Bombe wieder betriebsbereit zu sein, wie Center-Manager Christian Polkow (44) gegenüber TAG24 erklärte.

Laut Polkow seien alle Mieter am Dienstagnachmittag über den Ablauf am Mittwoch informiert worden. Demnach können sie zwischen von 6 Uhr bis 8.30 Uhr in ihre Geschäfte. Ab 9 Uhr soll dann alles geräumt sein.

Bereits im Januar war das beliebte Einkaufszentrum von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen.