Fliegerbombe in Rastatt: Evakuierung von 3000 Menschen abgeschlossen

Nach dem Fund einer amerikanischen Fliegerbombe hat die Stadt Rastatt wie geplant rund 3000 Menschen aus der Gefahrenzone evakuiert.

Von Nico Pointner

Rastatt - Nach dem Fund einer amerikanischen Fliegerbombe hat die Stadt Rastatt wie geplant rund 3000 Menschen aus der Gefahrenzone evakuiert.

Rund um die Fundstelle sind alle Gebäude geräumt.
Rund um die Fundstelle sind alle Gebäude geräumt.  © Uli Deck/dpa

Es befinde sich niemand mehr in der 500-Meter-Evakuierungszone um den Fundort, teilte die Stadt mit.

Der Zugverkehr sei eingestellt worden. Der Luftraum sei ebenfalls gesperrt.

Nun könne der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit der Entschärfung der Fliegerbombe beginnen. Die amerikanische Fliegerbombe war am 14. Oktober auf der Baustelle für ein Schwimmbad entdeckt worden.

Ein Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle wurde abgesichert.
Ein Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle wurde abgesichert.  © Uli Deck/dpa

Wenn die Entschärfung problemlos verläuft, kann die Sperrung ab 15 Uhr aufgehoben werden. Bahnreisende müssen so lange Busse zwischen Karlsruhe und Baden-Baden nutzen.

Titelfoto: Uli Deck/dpa

Mehr zum Thema Bombenfund: