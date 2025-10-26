Fliegerbombe in Rastatt: Evakuierung von 3000 Menschen abgeschlossen

Rastatt - Nach dem Fund einer amerikanischen Fliegerbombe hat die Stadt Rastatt wie geplant rund 3000 Menschen aus der Gefahrenzone evakuiert.

Rund um die Fundstelle sind alle Gebäude geräumt. © Uli Deck/dpa

Es befinde sich niemand mehr in der 500-Meter-Evakuierungszone um den Fundort, teilte die Stadt mit.

Der Zugverkehr sei eingestellt worden. Der Luftraum sei ebenfalls gesperrt.

Nun könne der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit der Entschärfung der Fliegerbombe beginnen. Die amerikanische Fliegerbombe war am 14. Oktober auf der Baustelle für ein Schwimmbad entdeckt worden.