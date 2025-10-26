Fliegerbombe in Rastatt: Evakuierung von 3000 Menschen abgeschlossen
Von Nico Pointner
Rastatt - Nach dem Fund einer amerikanischen Fliegerbombe hat die Stadt Rastatt wie geplant rund 3000 Menschen aus der Gefahrenzone evakuiert.
Es befinde sich niemand mehr in der 500-Meter-Evakuierungszone um den Fundort, teilte die Stadt mit.
Der Zugverkehr sei eingestellt worden. Der Luftraum sei ebenfalls gesperrt.
Nun könne der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit der Entschärfung der Fliegerbombe beginnen. Die amerikanische Fliegerbombe war am 14. Oktober auf der Baustelle für ein Schwimmbad entdeckt worden.
Wenn die Entschärfung problemlos verläuft, kann die Sperrung ab 15 Uhr aufgehoben werden. Bahnreisende müssen so lange Busse zwischen Karlsruhe und Baden-Baden nutzen.
