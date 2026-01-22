Fliegerbombe muss entschärft werden: Aachener Innenstadt gesperrt

Aachen - Die geplante Entschärfung einer bei Bauarbeiten entdeckten 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe in der Aachener Innenstadt könnte zu deutlichen Beeinträchtigungen im Bus- und Bahnverkehr führen.

In Aachen sorgt eine Fliegerbombe dafür, dass ein Teil der Innenstadt gesperrt werden muss. © NEWS5 / Joachim Kollednigg

Vor der Entschärfung des Blindgängers soll ab 9 Uhr das Gebiet um den Fundort in der Innenstadt in einem 400-Meter-Radius geräumt werden, teilte die Stadt mit. Auch der Hauptbahnhof liege in dieser Zone und werde um diese Uhrzeit gesperrt.

Zudem werde der Busverkehr voraussichtlich gestört sein, hieß es weiter. Viele Haltestellen könnten nicht angefahren werden. Busfahrten auf Umleitungsstrecken seien aber organisiert. Etwa 6200 Menschen sind den Angaben zufolge betroffen. Für Anwohnerinnen und Anwohner sei eine Notunterkunft eingerichtet worden.

Der Hauptbahnhof soll voraussichtlich bis etwa 16 Uhr gesperrt sein, wie es auf dem Portal zuginfo.nrw heißt. Auch Ersatzverkehr-Busse können ihn nicht anfahren.

Zwei Schulen und eine Kindertagesstätte bleiben geschlossen. Für Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums im betroffenen Gebiet soll Distanzunterricht stattfinden.