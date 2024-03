04.03.2024 22:12 Weltkriegsbombe in Hanau: Sprengung erfolgreich verlaufen!

Die im Industrieweg in Hanau am heutigen Montag gefundene Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg konnte noch am Abend erfolgreich gesprengt werden.

Von Marc Thomé

Hanau - Die bei Sondierungsarbeiten in Hanau am Nachmittag des heutigen Montags gefundene 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde erfolgreich kontrolliert gesprengt. Um den Fundort im Industrieweg wurde eine Sicherheitszone von 500 Metern eingerichtet. © 5VISION.NEWS Mit einem dumpfen Knallgeräusch sei die Sprengung durch den hessischen Kampfmittelräumdienst gegen 21.30 Uhr erfolgt, teilte die Stadt Hanau am Abend mit. Zum Schutz war die Bombe demnach mit rund 50 Tonnen Sand und einem Wassersack, der mehr als 20.000 Liter fasste, bedeckt worden. Die Bombe konnte nicht entschärft werden, weil sie einen Langzeitzünder hatte. Deshalb musste sie kontrolliert gesprengt werden. Zu diesem Zweck wurde ein Sicherheitsbereich etwa 500 Meter um die Fundstelle im Industrieweg festgelegt. Bombenfund Weltkriegsbombe in Schmargendorf: Entschärfung geglückt! Der Industrieweg und die B43a zwischen den Ausfahrten Hanauer Kreuz und Hanau Hafen waren gesperrt.

Auch die Bahnverbindung zwischen Hanau und Fulda war von der Sperrung betroffen. Sechs Wohnungen innerhalb der Sicherheitszone mussten evakuiert werden. Ursprungsmeldung vom 4. März um 20.42 Uhr; Update von 22.12 Uhr.

Titelfoto: 5VISION.NEWS