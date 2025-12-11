Hanau-Bombe vor Sprengung von Experten falsch eingeschätzt - Mehrere Häuser beschädigt
Von Michael Bauer
Hanau - Späte Überraschung! Die Art der Bombe, die in Hanau am Donnerstag kontrolliert gesprengt wurde, ist nach Angaben des Regierungspräsidiums von den beteiligten Experten falsch eingeschätzt worden. Mehrere Häuser wurden beschädigt.
"Wir sind von einer Brandbombe ausgegangen, es war letztendlich eine Sprengbombe", sagte der Sprecher des Regierungspräsidiums Darmstadt, Matthias Schaider. Die Bombe sei statt mit Phosphor mit Sprengstoff gefüllt gewesen.
Man gehe jedoch davon aus, dass die Auswirkungen der Sprengung in jedem Fall gleich gewesen wären.
"Entsprechend waren die Vorsichtsmaßnahmen genau die richtigen." Transportfähig sei die Bombe nicht gewesen, da der Zünder stark beschädigt gewesen sei.
Bei der Bombenentschärfung sind mehrere Häuser beschädigt worden, verletzt wurde nach Angaben der Stadt niemand. Bis zu 60 Anwohner könnten von den Sachschäden betroffen sein. Eine erste Einschätzung laufe derzeit.
Für die Sprengung der Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Hanauer Stadtteil Großauheim hatten etwa 4500 Menschen in einem Radius von 1000 Metern rund um die Fundstelle vor der Sprengung ihre Wohnungen verlassen müssen.
Titelfoto: Michael Bauer/dpa