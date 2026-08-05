Sprengstoff an Strand von Nordseeinsel gefunden!

Norderney - Alarm auf Norderney! Am Mittwoch wurde am Strand der Nordseeinsel ein mutmaßlicher Sprengstoff angespült. Der betroffene Strandabschnitt wurde gesperrt.

Am Strand von Norderney ist am Mittwoch ein mutmaßlicher Sprengstoff angespült worden. (Archivfoto) © Sina Schuldt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Gegenstand um 11.25 Uhr am westlichen Strandbereich entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen Stoff für das "Herbeiführen von kontrollierten, kommerziellen Sprengungen".

Nach einer Besprechung mit Spezialkräften wurde zunächst ein Sicherheitsbereich von 300 Metern um den Fundort festgelegt, der nicht betreten werden darf. Weitere Evakuierungsmaßnahmen sind laut den Beamten aktuell nicht erforderlich.

Eine Gefahr für die Menschen auf Norderney besteht laut der Polizei nicht. Spezialkräfte, die für den Umgang mit derartigen Stoffen geschult wurden, sind auf dem Weg zu der Nordseeinsel.