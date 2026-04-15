Weltkriegsbombe in Köln-Deutz erfolgreich gesprengt

Köln - Die Zweieinhalb-Zentner-Weltkriegsbombe, die am Vormittag bei Bauarbeiten auf der Siegburger Straße in Köln -Deutz entdeckt worden war, ist am späten Nachmittag kontrolliert gesprengt worden.

Weil der Zünder der gefundenen Weltkriegsbombe defekt war, musste das Kampfmittel gesprengt werden. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Stadt Köln mitteilt, führte der Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland der Bezirksregierung Düsseldorf die Sprengung gegen 17.30 Uhr erfolgreich durch.

Sämtliche Sperrungen im Bereich werden nun schrittweise wieder aufgehoben. Rund 60 Anwohnende können in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Auch die KVB-Linie 7 nimmt wieder ihren regulären Betrieb auf.

Glücklicherweise musste keine Person per Krankentransport aus dem Evakuierungsbereich gebracht oder nach der Maßnahme zurückgeführt werden.

Das Ordnungsamt der Stadt Köln war mit 59 Kräften im Einsatz, die Polizei Köln unterstützte mit neun Kräften, zudem war die KVB mit einem Verkehrsmeister vor Ort.