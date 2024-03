Cannabis-Legalisierung auf der Zielgeraden? Heute wird noch einmal abgestimmt

Berlin - Am heutigen Freitag soll im Bundesrat über die geplante Cannabis-Legalisierung abgestimmt werden. Obwohl das geplante Gesetz nicht zustimmungsbedürftig ist , haben die CDU -geführten Länder angekündigt, es verhindern zu wollen. Sie wollen den Vermittlungsausschuss einschalten - wenn nötig auch unbefristet.

Wenn es nach dem Willen der Bundesregierung geht, soll jeder Volljährige schon bald bis zu drei Cannabis-Pflanzen zum Eigenbedarf bewirtschaften dürfen. © Patrick Pleul/dpa

Die vorgesehene teilweise Legalisierung von Cannabis in Deutschland kommt am Freitag abschließend in den Bundesrat. Dort soll um 9.30 planmäßig abgestimmt werden.

Das bereits vom Bundestag beschlossene Gesetz ist dort nicht zustimmungsbedürftig, die Länderkammer könnte es aber in den gemeinsamen Vermittlungsausschuss mit dem Parlament schicken und damit vorerst abbremsen.

Nach den Plänen der Ampel-Koalition sollen Besitz und Anbau des illegalen Genussmittels mit zahlreichen Vorgaben für Volljährige zum Eigenkonsum zum 1. April erlaubt werden. Zum 1. Juli sollen dann auch nichtgewerbliche Vereinigungen zum gemeinschaftlichen Anbau an den Start gehen können.