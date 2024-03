Cannabis-Legalisierung: Hier darf in München ab Montag gekifft werden

München - Ab Ostermontag ist der Cannabis-Konsum auch in München legal. Es gelten jedoch Einschränkungen im öffentlichen Raum.

Die Karte zeigt mit roten Kreisen die verbotenen Kiffer-Zonen. © 123rf/cendeced; bubatzkarte.de (Montage)

In Schulen, Sportstätten und in Sichtweite davon ist kiffen verboten - konkret in 100 Metern Luftlinie um den Eingang.

Die interaktive "Bubatz-Karte" zeigt mit roten Kreisen an, in welchen Zonen Ihr Euch keinen Joint anstecken solltet.

Innerhalb des Mittleren Rings und besonders in der Innenstadt sind legale Kiffer-Zonen rar. Im Nymphenburger Schlosspark, im Westpark und in Teilen des Englischen Gartens sieht es da schon deutlich besser aus. Auch entlang der Isar finden Cannabis-Liebhaber viele legale Buff-Bereiche.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (57, CSU), der die Cannabis-Legalisierung strikt ablehnt, hatte angekündigt, dass Polizei und Kreisverwaltungsbehörden den Konsum in der Öffentlichkeit streng überwachen werden.