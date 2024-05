Kiff-Verbot für Volksfeste und Biergärten in Bayern: CSU und FW machen Druck

Die Regierungskoalition drückt beim geplanten Cannabis-Verbot insbesondere für Volksfeste und Biergärten ordentlich aufs Tempo: Die beiden Fraktionen brachten dazu am Dienstag einen gemeinsamen Gesetzentwurf in den Landtag ein.

Im Freistaat sollen klare Regeln herrschen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Unter anderem wird in Bayern das Kiffen auf den vielen Volksfesten, allen voran auf dem Oktoberfest, komplett verboten - auf dem gesamten Gelände.

Denn zwar untersagt das Cannabisgesetz des Bundes das Kiffen in unmittelbarer Gegenwart von Minderjährigen - was faktisch schon ein Verbot für Volksfeste zumindest tagsüber bedeutet, weil sich dort regelmäßig ebenfalls Kinder und Jugendliche aufhalten. Volksfestbetreiber sowie Schausteller hatten gleichwohl eine Regelungslücke beklagt.

Erklärtes Ziel von CSU und Freien Wählern ist es, klare und nachvollziehbare Regeln zu schaffen, die für Veranstalter und Polizei umsetzbar seien.

Außerdem soll Cannabis in Bayern grundsätzlich vom gesetzlichen Rauchverbot umfasst werden, das ohnehin in Innenräumen unter anderem von öffentlichen Gebäuden, Gaststätten und Kultur- und Freizeiteinrichtungen gilt. Zudem wollen CSU und Freie Wähler das Kiffen sogar in ausgewiesenen Raucherräumen und -bereichen verbieten - vor allem auch in Außenbereichen von Gaststätten und Cafés sowie in Biergärten.

Das Verbot soll neben dem Verbrennen auch für das Erhitzen und Verdampfen von Cannabis-Produkten gelten. Zudem soll mit dem Gesetzentwurf das angekündigte Cannabis-Verbot für das ganze Landtagsgelände umgesetzt werden.