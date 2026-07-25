Nach Teil-Legalisierung: Zahl der Cannabis-Clubs in Sachsen steigt weiter

Leipzig/Dresden - In Sachsen gibt es immer mehr Cannabis-Clubs. 29 sind es inzwischen an der Zahl, von denen 21 bereits anbauen. Leipzig hat die Nase vorn, aber auch im ländlichen Raum wird geerntet.

Die Zahl der Cannabis-Clubs in Sachsen steigt weiter. 29 sind es inzwischen, von denen 21 auch ihre eigenen Pflanzen anbauen. © Christian Charisius/dpa

Fünf Anbauvereinigungen hat die Landesdirektion im ersten Halbjahr 2026 eine Erlaubnis erteilt, davon zwei in Chemnitz, zwei in Leipzig und einer im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, wie die Behörde auf Anfrage mitteilte.

Regional konzentrieren sich die Clubs vor allem auf die Kreisfreien Städte (18), dort besonders in Leipzig (8). Unter den Landkreisen liegt Görlitz mit vier Anbauvereinigungen vorn. In vier von zehn Landkreisen wurden bisher keine Erlaubnisse erteilt: Bautzen, Leipzig, Mittel- und Nordsachsen.

Die Mitgliederzahlen der Vereinigungen variieren zwischen 27 und 480. Maximal 500 dürfen es den gesetzlichen Vorgaben zufolge sein. Wie groß ihre Ernte in diesem Jahr ausfällt, lässt sich laut Landesdirektion noch nicht absehen.

2025 betrug die Anbaumenge insgesamt 340 Kilogramm. Ein Jahr zuvor waren es lediglich 680 Gramm gewesen, damals hatte nur ein Verein den Anbau aufgenommen.