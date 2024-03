Verzweifelter Dampf-Kampf: CSU versucht Cannabis zu bremsen - doch ihre Chancen schrumpfen

München - Die CSU hat ein Problem mit dem Rausch. Nicht grundsätzlich, doch beim Thema Cannabis hält man wenig von der sonst vielgerühmten "Liberalitas Bavariae". Allerdings kann man sich auch in Bayern nicht über Gesetze hinwegsetzen. Nun startet ein letzter Versuch, das "CanG" zu stoppen.

Wer sich einen Joint dreht, soll - wenn die Regeln eingehalten werden - ab dem 1. April nicht mehr mit Verfolgung, Gerichtsverfahren und Gefängnis rechnen müssen. Die CSU will die Legalisierung aber stoppen. © picture alliance / Daniel Karmann

Beim Gendern, dem zweiten großen "Problem", mit dem die CSU offenbar zu kämpfen schien, sind sie bereits - zumindest auf Bayernebene - aktiv geworden und haben es am Dienstag offiziell untersagt.

In Schulen, Hochschulen und Behörden ist ab sofort die Verwendung von geschlechtersensibler Gendersprache im Freistaat ausdrücklich verboten.

Hier hat die CSU mit dem Koalitionspartner Freie Wähler auch die nötigen Zügel in der Hand, um das Verbot zu verordnen.

Etwas schwieriger wird es bei ihrem zweiten ideologischen Kampf: der Cannabis-Legalisierung. Hier entscheidet am Freitag der Bundesrat, ob das Bundesgesetz am 1. April in Kraft treten wird. Im Bundesrat ist das Gesetz nicht zustimmungsbedürftig.

Es bleibt also nur eine Chance, die der CSU, ihrer Schwesterpartei, der CDU und den politischen Kritikern bleibt: "Es gibt jetzt die Chance, den Vermittlungsausschuss anzurufen und damit das gefährliche Legalisierungs-Vorhaben aufzuhalten", so Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (38, CSU).