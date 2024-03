Wird Bayern ungewollt zum Kifferland? Fragen und Antworten zur Cannabisfreigabe

München - Manche sprechen von einem Aprilscherz, wirklich lustig finden es die Behörden in Bayern jedoch keinesfalls: Am 1. April startet das vom Freistaat abgelehnte Cannabisgesetz - mit vielen Vorgaben sowie teilweise unklaren Regeln.

Markus Söders (57, CSU) ist kein Fan des Cannabisgesetzes. © Sven Hoppe/dpa

Ab dem kommenden Montag gilt in Deutschland das umstrittene Gesetz der Ampel-Koalition.

Damit kann nach ausgeklügelten Regeln straffrei gekifft werden. Volljährige dürfen Cannabis dann zum eigenen Konsum in einem beschränkten Maß besitzen sowie anbauen. Vieles scheint zum Start unklar - und im Freistaat gibt es weiter klare Kritik.

Kiffer-Fans "nicht nach Bayern" - ist Markus Söders (57, CSU) harte Linie durchsetzbar?



Unvermeidbar: Auch in Bayern darf gekifft werden.

Die amtierende Staatsregierung will zwar einen extrem strengen Vollzug der Regeln - gibt jedoch selbst zu, mit der Kontrolle wird es schwierig. In Polizeikreisen kam die Linie Söders nicht gut an.

"Söder bringt dadurch die Behörden und die Polizei in eine Position, in der sie ganz genau kontrollieren müssen", sagt der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Jürgen Köhnlein, zu der Problematik, die bei dessen Aussagen mitschwingen. Dazu fehlten aber zum einen genaue Verwaltungsvorschriften, zum anderen Personalstärke und Instrumente.

"Es ist insbesondere auch eine Zumutung für die Polizei, diesen undurchdachten Regelungswust kontrollieren zu müssen, soweit das überhaupt kontrollierbar ist", sagt Innenminister Joachim Herrmann (67, CSU). Dennoch verspricht er, die Regelungen würden entsprechend so streng wie möglich kontrolliert. Als Schwerpunkt nennt Herrmann den Straßenverkehr.

Unter anderem hier sieht die Polizei erhebliche praktische Probleme, zumal nun auch deutlich mehr Menschen nach Cannabiskonsum am Steuer sitzen könnten. Es gebe keinerlei gerichtsverwertbaren Schnelltests, Urintests seien schwieriger durchzuführen als Atemkontrollen. Bei jedem Drogenverdacht müsse am Ende Blut abgenommen werden.