Nach Hacker-Angriff auf Star-Designerin: Jetzt ermittelt das LKA, Meta schweigt

Hamburg - Vergangene Woche machte die Hamburger Star-Designerin Ella Deck (50) gegenüber TAG24 öffentlich, dass gleich alle ihre Social-Media-Accounts, darunter auch ihr Business-Account, gehackt worden sind. Sie hoffte durch die Öffentlichkeit auf Hilfe, doch eine Woche später ist die Situation für die Unternehmerin noch immer unverändert.

Die studierte Modedesignerin Ella Deck (50) betreibt seit mehr als 25 Jahren ihr gleichnamiges Couture-Atelier am Lehmweg in Hamburg-Eppendorf. © PR

"Ich habe mich am Montag an eine Kanzlei gewendet, die mir nach der Veröffentlichung mehrfach empfohlen wurde. Jetzt warte ich auf eine Antwort", erzählt Ella Deck gegenüber TAG24.

Die mögliche juristische Unterstützung dürfte allerdings teuer werden. Nach Angaben der Hamburger Designerin könnte die Wiederherstellung ihres Business-Accounts (@ella_deck_couture) eine vierstellige Summe kosten.

Auf den Instagram-Account hat die 50-Jährige weiterhin keinen Zugriff. Auch vom Meta-Support wartet sie bislang vergeblich auf eine Reaktion. Eine entsprechende TAG24-Anfrage an den Konzern blieb zunächst ebenfalls unbeantwortet.

Für Deck wäre ein dauerhafter Verlust ihres Accounts ein schwerer Schlag. "Über zehn Jahre Arbeit einfach weggewischt. Die ganzen Veröffentlichungen kann ich gar nicht wiederherstellen", so die 50-Jährige vergangene Woche.

Der Account sei für sie weit mehr als nur ein Social-Media-Profil: Er diene als Schaufenster für ihre Mode, als wichtigste Werbeplattform und als direkter Draht zu ihren Kundinnen. "Ich verdiene damit natürlich auch Geld", so die Unternehmerin.

Besonders bitter: Seit rund einem Jahr arbeitet sie an einem neuen Style-Coaching-Angebot. "Dafür wollte ich jetzt anfangen, Werbung zu machen. Doch alles steht still."