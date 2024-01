130.000 Menschen! "Hamburg steht auf"-Demo muss abgebrochen werden

Mehr als 10.000 Hamburger:innen werden am Freitagnachmittag zur Demo "Hamburg steht auf" gegen Rechtsextremismus und neonazistische Netzwerke erwartet.

Von Franziska Rentzsch, Madita Eggers

Hamburg - Bis zu 130.000 Hamburger und Hamburgerinnen sollen laut Veranstalter am Freitagnachmittag zur Demonstration "Hamburg steht auf" gegen Rechtsextremismus und neonazistische Netzwerke und für die Demokratie an den Jungfernstieg gekommen sein. Die Kundgebung musste gegen 16.40 Uhr abgebrochen werden.

Die Kundgebung gegen Neonazis musste vom Rathausmarkt auf den Jungfernstieg verlegt werden. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa Zu den Rednerinnen der Kundgebung waren unter anderem Bischöfin Kirsten Fehrs (62), amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschland, sowie Carola Veit (50, SPD), Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft angekündigt werden. Die Botschaft ist bei allen klar: Hamburg lässt sich seine politische, ethnische, kulturelle und religiösen Vielfalt nicht nehmen und setzt ein klares Zeichen gegen Rechtsextremismus und neonazistische Netzwerke, zu denen unter anderem Mitglieder der AfD und der Werteunion gehören, wie jetzt bekannt wurde.

Zur Demo aufgerufen hatten die Gewerkschaften DGB, ver.di, GEW, GdP, IG Metall, IG BCE, IG BAU, NGG und EVG sowie Fridays for Future, Religionsgemeinschaften, Kulturschaffende, Wirtschaftsverbände und weitere Vereine. Demonstrationen Kundgebungen gegen AfD in Jena und Erfurt: Über 3000 Teilnehmer erwartet Am Freitag werden auch zahlreiche Prominente wie Udo Lindenberg (77) erwartet, der seine Fans zuvor via Instagram zur Teilnahme aufgerufen hatte. Musikalisch unterstützt wird die Demo neben Auftritten von Meute und dem Sänger Stefan Gwildis (65) auch von der Hamburger Band "Kettcar".

TAG24 berichtet hier im Ticker:

Die Kundgebung in der Hamburger Innenstadt musste aufgelöst werden. © Madita Eggers/TAG24 Die Kundgebung "Hamburg steht auf" musste am Nachmittag abgebrochen werden. Auf einmal sprachen die Veranstaltenden von bis zu 130.000 Menschen vor Ort. Damit sei die Sicherheit aller nicht mehr gewährleistet, hieß es. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kämen nicht mehr durch die Menge durch. Es wurde dazu aufgerufen, den Veranstaltungsort langsam zu verlassen. Weitere eigentlich noch geplante Redebeiträge und Auftritte angekündigter Bands mussten mussten ebenfalls abgesagt werden.

Laut Polizei kollabierten bereits einige Menschen innerhalb der Menge. Die Veranstaltenden baten die Teilnehmenden daher darum, nicht näher an die Bühne heranzukommen und aufeinander Acht zu geben. "So voll. Mann kann sich nicht mal umdrehen. Danke Hamburg", meldete sich derweil auch Moderator Tobias Schlegl (46) mitten aus der Menge am Jungfernstieg.

Die Veranstaltenden sprachen am Nachmittag bereits von 60.000 Menschen, die an den Jungfernstieg gekommen seien. Immer wieder hallten dazu Sprechchöre mit den Worten "Wir sind mehr" durch die Reihen. Zuvor hatte man mit nur rund 10.000 Teilnehmenden gerechnet, dann war von 35.000 die Rede gewesen. Viele Menschen hatten es wegen überfüllter Bahnen nicht rechtzeitig zum Start der Kundgebungen geschafft.

Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (57, SPD) sprach am Freitag auf der Bühne am Jungfernstieg. © Madita Eggers/TAG24 Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (57, SPD) appellierte in seiner Rede, "der AfD, den Rechtsextremen und Demokratiefeinden in unserem Land" eine klare Botschaft zu senden. "Und diese Botschaft lautet: Nie wieder!" Nun sei es besonders wichtig, nicht nur im Politischen, sondern auch im Privaten Haltung zu zeigen. "Schon das Wort 'Remigration' ist eine empörende Verharmlosung und Täuschung", so der Bürgermeister weiter. Das Wort "Remigration" wurde gerade erst zum "Unwort" des Jahres 2023 gewählt. Doch Tschentscher betonte: "Das Wort ist kein Unwort, sondern eine rechtsradikale Provokation." Es sei ermutigend zu sehen, wie viele Menschen zu der heutigen Kundgebung gekommen seien. Dennoch sprach Tschentscher auch von "der vielleicht schwierigsten politischen Phase unseres Landes nach dem Zweiten Weltkrieg".

Klimaaktivist:innen von Fridays for Future haben bereits zu einer weiteren Demonstration gegen die AfD und Rechtsextremismus in Hamburg aufgerufen. Sie soll am Sonntag in einer Woche unter dem Motto "Für Vielfalt und unsere Demokratie - Hamburg steht zusammen gegen die AfD" stehen.

Die Hamburger DGB-Vorsitzende Tanja Chawla (48) bedankte sich bei den zahlreichen Teilnehmenden. © Madita Eggers/TAG24 Als erste Rednerin trat die Hamburger DGB-Vorsitzende Tanja Chawla (48) auf die Bühne. Sie sich als Person mit Migrationshintergrund bei den zahlreichen Teilnehmer:innen für ihr Erscheinen, und beendete ihre Rede mit den Worten: "Alle gegen den Faschismus!" Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (57, SPD) und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (46, Grüne) sind bereits vor Ort. Sie positionierten sich hinter einem Banner mit der Aufschrift: "Hamburg steht auf".

Die Hamburger Techno-Marching-Band "Meute" machte am Freitag den musikalischen Anfang. © Madita Eggers/TAG24 Schon vor dem eigentlichen Start der Demonstration trat die Band "Meute" vor der Bühne an der Europapassage auf. Im Gespräch mit TAG24 hatte Drummer Timon Fenner zudem erklärt: "Wir wollen ein Zeichen gegen die AfD setzen und gegenüber rechtem Gedankengut und rechter Ideologien, weil wir das nicht nachvollziehen können." Und weiter: "Wir stehen für eine weltoffene, tolerante Gesellschaft."

Nach TAG24-Informationen kam es aufgrund überfüllter Bahnen zu Wartezeiten für viele Demonstrant:innen, die sich gegen 15 Uhr auf den Weg in die Innenstadt gemacht hatten. So etwa an der Kellinghusenstraße.

Die Hamburger Hochbahn hatte im Vorfeld darum gebeten, für die Anfahrt möglichst U- und S-Bahnen zu nutzen.

Am Ballindamm versammelten sich schon gegen 15 Uhr zahlreiche Menschen. © Madita Eggers/TAG24 Bereits gegen 15 Uhr versammelten sich erste Demonstrant:innen am Ballindamm vor der Europapassage. Dabei hielten sie Transparente und Schilder mit Aufschriften wie "AfD wählen ist so 1933" oder "Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, beim Nazi ist das andersrum" in die Höhe. Auf der Bühne wird unter anderem Bürgermeister Peter Tschentscher (57) erwartet.

"Kettcar"-Sänger Reimer Bustorff (52) sagte im Vorfeld gegenüber TAG24, dass er auf noch deutlich mehr als die zunächst angekündigten Teilnehmer:innen hoffe. Die Demo sei "absolut richtig". "Hamburg, Schuhe an und los jetzt: Wir treffen uns ab 15.30 Uhr am Jungfernstieg. Wir spielen auch ein paar Songs", hatte die Band am Freitag außerdem auf ihrem Instagram-Account erklärt.

Wie der FC St. Pauli auf X mitteilte, schließt der Verein seine Fanshops auf der Reeperbahn und am Millerntor am Freitag bereits um 15 Uhr, um geschlossen an der Demonstration teilzunehmen. Neben dem Kiez-Fußballverein, rufen auch diverse weitere Unternehmen und Institutionen öffentlich zur Teilnahme an der Demonstration am Nachmittag auf.

Damit auch wirklich jeder am Nachmittag mit demonstrieren kann, wird nach Angaben der Veranstalter für Familien und Kinder eine eigene Schutzzone auf dem Ballindamm zwischen Alstertor und Kunsthalle eingerichtet. Dort soll es weniger laut und voll sein.