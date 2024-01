"Aggressive Bild-Sprache": CDU-Ärger wegen "verstörendem" Bauern-Plakat!

Dresden - Am heutigen Montag beginnt die Protestwoche der Bauern und der Blick richtet sich auf Sachsen: Während Ministerpräsident Michael Kretschmer (46, CDU) versucht, sich an die Spitze der Proteste zu setzen, wird ein Beitrag der CDU-Fraktion selbst in der eigenen Partei heftig kritisiert. Die Landwirte selbst wiederum versuchen, sich von Trittbrettfahrern aus der Neonazi-Szene abzugrenzen.