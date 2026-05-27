Neue Blockade in Dresden: Hier wollen Aktivisten am Donnerstag den Berufsverkehr stoppen

Dresden - Klimaaktivisten wollen in Dresden wieder Ernst machen! Am Donnerstagmorgen soll erneut der Berufsverkehr zum Erliegen gebracht werden.

Die Kreuzung am Straßburger Platz rückt am Donnerstagvormittag ins Visier von Klimaaktivisten. (Archivbild) © Eric Münch

Wie die Gruppierung "Extinction Rebellion" verkündete, blockieren rund 25 Mitglieder ab 8.15 Uhr die Kreuzung am Straßburger Platz.

Für jeweils sieben Minuten geht pro Fahrtrichtung dann nichts mehr. Die Versammlung unter dem Titel "Nimm Platz – auf dem Rad. Oder in der Bahn. Oder geh zu Fuß" ist angemeldet und genehmigt.

Mit der Aktion wollen die Protestler eigenen Angaben zufolge für eine klimagerechte Verkehrswende einstehen. Sie fordern sichere Fuß- und Radwege sowie einen zuverlässigen ÖPNV.