Neue Blockade in Dresden: Hier wollen Aktivisten am Donnerstag den Berufsverkehr stoppen
Dresden - Klimaaktivisten wollen in Dresden wieder Ernst machen! Am Donnerstagmorgen soll erneut der Berufsverkehr zum Erliegen gebracht werden.
Wie die Gruppierung "Extinction Rebellion" verkündete, blockieren rund 25 Mitglieder ab 8.15 Uhr die Kreuzung am Straßburger Platz.
Für jeweils sieben Minuten geht pro Fahrtrichtung dann nichts mehr. Die Versammlung unter dem Titel "Nimm Platz – auf dem Rad. Oder in der Bahn. Oder geh zu Fuß" ist angemeldet und genehmigt.
Mit der Aktion wollen die Protestler eigenen Angaben zufolge für eine klimagerechte Verkehrswende einstehen. Sie fordern sichere Fuß- und Radwege sowie einen zuverlässigen ÖPNV.
Zuletzt fiel Ende April die Kreuzung Budapester/Chemnitzer/Nürnberger Straße den Blockierern zum Opfer. Damals stand der "fossile Wahnsinn" im Fokus.
Titelfoto: Eric Münch