Aktivisten kündigen an: Hier wird Dresdner Berufsverkehr morgen lahmgelegt

Dresden - Wieder Klima-Protest in Dresden ! Am Donnerstagmorgen wird der Berufsverkehr an einer wichtigen Kreuzung in der Neustadt kurzzeitig stillstehen.

Der Verkehr am Albertplatz wird am Donnerstagmorgen beeinträchtigt sein. (Archivfoto) © Norbert Neumann

Wie Extinction Rebellion mitteilte, werden verschiedene Fahrtwege am Albertplatz ab 8.15 Uhr für jeweils sieben Minuten blockiert. Das konkrete Ausmaß ist dabei noch unklar.

Die Versammlung ist genehmigt und wird durch die Polizei abgesichert. Laut Behörden-Angaben beläuft sich die Teilnehmer-Prognose auf 20 Personen.

"Dresden wird heißer und Hitze tötet - besonders Kinder, Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen", schreiben die Klima-Kämpfer. Es brauche beispielsweise eine Entsiegelung von Flächen und mehr Bäume sowie begrünte Dächer und Fassaden, lauten ihre Forderungen.

Die Gruppierung appelliert an Politik und Stadtgesellschaft, nicht nur Pläne zu machen, sondern diese "auch konsequent und zeitnah umzusetzen".