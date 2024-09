Berlin: Zahlreiche Demonstrationen zum Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel

Anfang Oktober werden sich wieder zahlreiche Menschen versammeln, um zu demonstrieren und zu erinnern. © Annette Riedl/dpa

Schon am Samstag, dem 5. Oktober, wollen propalästinensische Demonstranten von Tempelhof durch Kreuzberg zum Brandenburger Tor laufen. "Ein Jahr Genozid – und die Welt schaut zu. Gegen Polizeigewalt", lautet der Titel der Veranstaltung.

Am Sonntag, dem 6. Oktober, demonstrieren erneut propalästinensische Gruppen gegen die Angriffe Israels im Gazastreifen, diesmal von Kreuzberg bis zur Sonnenallee in Neukölln.

Parallel versammeln sich Unterstützer Israels am Brandenburger Tor und am Bebelplatz unter dem Titel: "Gemeinsam gegen das Verbrechen der Hamas an Israelis und Palästinensern. Für die Freilassung der Geiseln und das Ende der Hamas Herrschaft in Gaza." Geplant ist auch eine Trauer-Mahnwache wegen der Todesopfer in dem Krieg.

Zum eigentlichen Jahrestag am 7. Oktober gibt es am Nachmittag eine Friedensdemonstration am Potsdamer Platz "Nie wieder ist Jetzt für Alle, Frieden in Nahost". Am Abend erinnern Demonstranten an den Überfall und ziehen von der Gedächtniskirche zur Jüdischen Gemeinde in der Fasanenstraße.

Auch am Mariannenplatz und an der Synagoge am Fraenkelufer in Kreuzberg sowie am Bebelplatz in Mitte sind Mahnwachen und Gedenkveranstaltungen für "die Opfer des antisemitischen Massakers vom 7. Oktober" geplant.