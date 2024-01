Bauernproteste in Sachsen-Anhalt: Landwirte blockieren am Mittwoch Autobahnen!

Magdeburg - Zahlreiche Landwirte wollen am Mittwoch im Zuge ihrer Protestwoche die meisten Autobahn-Auffahrten in Sachsen-Anhalt blockieren.

Am Mittwoch kommt es erneut zu Bauernprotesten in Sachsen-Anhalt. © Jörg Carstensen/dpa

Von 9 bis 13 Uhr werde es Mahnblockaden an 65 Auffahrten geben, teilte der Landesbauernverband auf seiner Internetseite mit.

An einzelnen Auffahrten werde es keine Aktionen geben, weil diese für die Logistik der vom Hochwasser betroffenen Regionen frei gehalten werden sollen.

Seit Montag kommt es in Sachsen-Anhalt zu Protesten von Landwirten gegen die Sparpläne der Bundesregierung.

Wie Innenministerin Tamara Zieschang (53, CDU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Magdeburg sagte, hatten sich an den gestrigen Protesten über 8000 Menschen beteiligt.

Die Verkehrsbeeinträchtigungen waren erheblich und landesweit zu spüren gewesen, sagte Zieschang.