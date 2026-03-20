Demo-Samstag im Rheinland: Polizei rechnet mit Tausenden Teilnehmern

Köln/Bonn/Düsseldorf - Tausende Menschen werden am Samstag in Bonn, Köln und Düsseldorf zu verschiedenen Demonstrationen erwartet.

In der Bonner Rheinaue findet am Samstag eine pro-kurdische Veranstaltung statt. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

In Bonn findet eine pro-kurdische Versammlung unter dem Motto "Zur Lage in Syrien" statt. Für die Kundgebung (ab 11 Uhr) seien bis zu 15.000 Teilnehmer angemeldet worden, teilte die Polizei mit.

Schon im Januar hatte es eine Demo mit Tausenden Teilnehmern unter demselben Motto gegeben.

Anders als zum Jahresbeginn soll die Versammlung am Samstag jedoch nicht in der Bonner Innenstadt abgehalten werden, sondern in der Rheinaue. Die Polizei rechnet in diesem Bereich mit Verkehrsstörungen.

Die Versammlung fällt außerdem mit dem Norus-Fest zusammen: Das kurdische und persische Neujahrsfest markiert den Frühlingsbeginn und wird jährlich am 20. oder 21. März gefeiert, wenn Tag und Nacht gleich lang sind.