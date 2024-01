Die Bauern legen Deutschland lahm - Politik in heller Aufruhr!

Berlin - An diesem Protest kam am heutigen Montag niemand vorbei! Bundesweit blockierten mehrere Tausend Bauern mit ihren Treckern Straßen und Autobahnauffahrten oder machten ihrem Ärger über Subventionskürzungen der Ampel-Regierung bei Kundgebungen Luft. In der Politik sorgt das für jede Menge Unruhe.