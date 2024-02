Doch rund 180.000 Teilnehmer bei Demo gegen rechts! Politiker schaltet Innenbehörde ein

SPD-Politiker Kazim Abaci (59) wendet sich mit der Bitte um Prüfung der Teilnehmerzahlen bei der Demo "Hamburg steht auf" an die Innenbehörde.

Von Madita Eggers

Hamburg - Es war die erste große Demo gegen Rechtsextremismus in diesem Jahr: Am 19. Januar hatten sich laut Veranstalter rund 130.000 Teilnehmer am Hamburger Jungfernstieg versammelt, die Polizei sprach am Ende von nur 50.000 Menschen. SPD-Politiker Kazim Abaci wollte diese Unklarheit nicht stehen lassen - gerade aufgrund der Wichtigkeit des Themas - und wandte sich an die Innenbehörde, wie der 58-Jährige im TAG24-Interview erklärte.

Kazim Abaci (58, SPD), Geschäftsführer von "Unternehmer ohne Grenzen", war einer der Veranstalter und Redner von "Hamburg steht auf!". © Jonas Walzberg/dpa Per E-Mail bat der Geschäftsführer von "Unternehmer ohne Grenzen" um Prüfung der Zahlen und hatte Erfolg! Die Innenbehörde korrigierte die Zahl der Polizei - auch aufgrund des großen öffentlichen Interesses - auf 180.000 (!) Teilnehmer. Dafür wurden die Luftbilder der Demonstration "Hamburg steht auf" am Jungfernstieg neu geschätzt. Demnach hatten sich die Teilnehmer auf einer Fläche von 60.000 Quadratmetern verteilt. Durch die Annahme, dass durchschnittlich drei Personen auf einen Quadratmeter kommen, sei so die viel höhere Zahl entstanden. Demonstrationen 1000 Klimaaktivisten auf Autobahn festgenommen! "Aber auch die 180.000 ist eine konservative Zahl, weil erstens die Behörde von einer durchschnittlichen Belegung der Fläche ausgeht, aber die Fläche an dem Tag nicht durchschnittlich, sondern überdurchschnittlich belegt war. Und zweitens konnten viele Menschen die Kundgebung gar nicht erst erreichen", so Abaci im Gespräch. Aufgrund der Masse an Teilnehmern steckten viele in U-, S-Bahnen und Bussen fest, teilweise wurden ganze Stationen aus Sicherheitsgründen nicht angefahren. "Somit waren viele noch unterwegs, als wir die Kundgebung schon längst beendet hatten. Insofern kann man sogar realistisch sagen, dass mehr Menschen als die 180.000 da waren." Abaci geht sogar von mehr als 200.000 Teilnehmern aus. Trotzdem ist er der Innenbehörde für die Korrektur sehr dankbar: "So etwas ist nicht selbstverständlich!"

Abaci: "Jeder zehnte Hamburger hat für die Demokratie protestiert!"