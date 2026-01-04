Trotz Kälte und Schnee: 500 Menschen demonstrieren gegen US-Angriff auf Venezuela

Von Stephanie Lettgen Hamburg - Rund 500 Menschen haben nach Angaben der Polizei am Sonntagabend gegen den Angriff der USA auf Venezuela und die Gefangennahme von Staatschef Nicolás Maduro demonstriert.

Die Demonstranten zogen in Hamburg an den Landungsbrücken entlang. © Bodo Marks/dpa

Zu dem Protest unter dem Motto "Hände weg von Venezuela!" aufgerufen hatte Hamburgs Linke nach eigenen Angaben gemeinsam mit der Linksjugend Solid, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) sowie dem Hamburger Bündnis gegen Militarismus und Krieg.

Die Demonstranten hielten Plakate hoch mit Schriftzügen wie "Hands off Venezuela" und "Ergreift Partei für Frieden und gegen Aufrüstung".

Sie zogen bei Kälte und Schnee vom Heiligengeistfeld zum US-Konsulat in der HafenCity. Die Demonstration sei friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher.

"Mit Entsetzen blicken wir auf die Ereignisse in Venezuela", sagte Thomas Iwan, Co-Landessprecher der Hamburger Linken, laut Mitteilung.

"Die Botschaft auch an die anderen lateinamerikanischen Staaten ist klar: Die USA holen sich ihren ‚Hinterhof‘ zurück - und wer sich den US-amerikanischen Interessen nicht beugt, muss mit härtesten Konsequenzen rechnen."

Doch wie alle Länder der Welt stehe Venezuela auch unter der Maduro-Regierung selbstverständlich unter dem Schutz des Völkerrechts.