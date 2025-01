Fast 20.000 Menschen demonstrieren in Hamburg gegen Auftritt von Alice Weidel

Hamburg - In Hamburg läuft eine große Demonstration gegen den Besuch von Alice Weidel (45, AfD) im Rathaus.

Tausende Menschen ziehen vom Hamburger Hauptbahnhof in Richtung Rathaus. © Lenthe-Medien/Harms

Zunächst sprach die Polizei von rund 5000 Menschen, die sich am Donnerstag um 17 Uhr am Treffpunkt Kirchenallee am Hamburger Hauptbahnhof versammelt hatten.

Schätzungen von vor Ort sprachen da bereits von deutlich mehr Teilnehmern. Mindestens 10.000 sollten es sein. Am Abend nannte die Polizei dem NDR gegenüber die Zahl von 17.500 Demonstranten.

Zuvor wurden nur 2000 Leute erwartet. Die Zahl wurde übertroffen.

Die Demo zog über die Mönckebergstraße in Richtung Rathaus. Dort hat die Polizei Absperrgitter aufgebaut, denn um das Gebäude gibt es eine Bannzone. Zudem sind zahlreiche Beamte im Einsatz, auch Wasserwerfer stehen bereit.

Der Aufzug verläuft friedlich, dennoch ist es zu Gerangel zwischen behelmten Polizeieinheiten und Demonstranten gekommen. Bilder zeigen zudem mindestens eine vorläufige Festnahme.