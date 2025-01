Demo gegen Auftritt von Alice Weidel im Hamburger Rathaus: Was ist geplant?

Die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel (45) wird am Abend im Hamburger Rathaus erwartet. © Sebastian Kahnert/dpa

Grund für die Proteste: Um 19 Uhr soll die Bundesvorsitzende der AfD im Großen Festsaal einen Vortrag halten.

"Wir sagen: Im Rathaus ist kein Platz für rassistische, antifeministische, sozialfeindliche Demagogie und andere Formen der Menschenfeindlichkeit", heißt es in einer Pressemitteilung des HBgR.

Treffpunkt für die Demonstrierenden ist die Kirchenallee am Hamburger Hauptbahnhof. Dort wird es um 17 Uhr eine erste Kundgebung geben.

Die Hamburger Polizei kündigte bereits an, mit zahlreichen Kräften vor Ort zu sein. In den Stadtteilen St. Georg, Altstadt und Neustadt seien mehrere Versammlungen angekündigt worden. Daher komme es bereits am Nachmittag zu temporären Straßensperrungen im Innenstadtbereich. Es sei mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, heißt es in einem Beitrag auf der Plattform X.

Für die Demonstrierenden geht es vom Hauptbahnhof dann über die Mönckebergstraße weiter in Richtung Reesendamm am Rathaus. Offiziell endet die Demo dort um 18.10 Uhr mit einer Abschlusskundgebung.