Demo gegen Alice Weidel in Hamburg: Blockaden geplant?

Los geht es um 17 Uhr an der Kirchenallee am Hauptbahnhof. Um 17.45 Uhr ist eine Zwischenkundgebung auf der Mönckebergstraße Ecke Bergstraße geplant.

Dicht an dicht standen 180.000 Menschen bei einer Kundgebung gegen die AfD im Januar 2024 auf dem Hamburger Jungfernstieg. (Archivbild) © Jonas Walzberg/dpa

Die Demo bewegt sich damit am Rand der Bannmeile. Das sogenannte Bannkreisgesetz schreibt vor, dass während Sitzungen der Bürgerschaft, des Bürgerausschusses, des Ältestenrats und der Fraktionen rund um das Rathaus Versammlungen und Demonstrationen verboten sind.

Das gilt ebenso, wenn eine Behinderung des freien Zugangs zum Gebäude zu befürchten ist. Von Letzterem ist auszugehen.

Die linksextreme Interventionistische Linke (IL) schreibt in ihrem Protestaufruf, dass "massenhafter, ziviler Ungehorsam" Teil ihres Konzepts sei. "Wir werden nicht zulassen, dass unsere Plätze und Räume für ihre (Anm. d. Red.: AfD) Propaganda genutzt werden!" Es könnte also Blockadeversuche geben.

Mit der geplanten Kundgebung soll an die Massenproteste gegen den AfD-Parteitag am Samstag in Riesa und an die Großdemonstrationen aus dem vergangenen Jahr angeknüpft werden.