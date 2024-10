Frankfurt verbietet Pro-Palästina-Demo am 7. Oktober: Das ist der Grund

In Frankfurt gab es immer wieder propalästinensische Demonstrationen. (Archivbild) © Andreas Arnold/dpa

"An diesem Tag vor einem Jahr geschah der größte Massenmord an Juden seit der Schoah. Diese Kundgebung ausgerechnet am 7. Oktober, dem Jahrestag des Hamas-Terrorangriffs, anzumelden, ist eine extreme Provokation, die wir zutiefst verurteilen", erklärten Oberbürgermeister Mike Josef (41, SPD) und Ordnungsdezernentin Annette Rinn laut Mitteilung.

Das Demonstrationsrecht sei ein sehr hohes Gut, erläuterten Josef und Rinn.

"Wenn allerdings zu befürchten ist, dass es im Rahmen der Demonstrationen Straftaten wie Volksverhetzung, Aufrufe zu Straftaten sowie israelfeindliche und antisemitische Äußerungen geben wird und nach den erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit unmittelbar gefährdet ist, dann müssen wir handeln."

Deshalb habe die Stadt die Kundgebung unter dem Titel "Für ein freies Palästina - Der Sieg gehört der Gerechtigkeit" verboten.