Großer Protest gegen rechte Buchmesse: Polizei rüstet sich für stressiges Wochenende

Halle (Saale) - Am Wochenende soll in Halle (Saale) die rechte Buchmesse "Seitenwechsel" stattfinden. Dagegen regt sich großer Protest .

Auf dem Hallenser Messegelände wird am Wochenende viel los sein. © Heiko Rebsch/dpa

Die Buchmesse wird vom Dresdner Buchhaus Loschwitz veranstaltet, dessen Leiterin Kontakte in rechte Kreise pflegen soll. So gilt das Event als Treffpunkt der Neuen Rechten-Szene.

Bereits im Vorfeld wurden kritische Stimmen laut, so riefen lokale Initiativen beispielsweise das "Wir"-Festival als Gegenaktion in die Welt.

Für Samstagmorgen ruft nun die Kampagne "Rechte Buchmesse stoppen" zu Protesten auf, welche sich nach eigenen Angaben gegen das "Verkaufs- und Propagandatreffen der reaktionären, völkischen und faschistischen Verlage und Pseudo-Verlage" richten.

Die Demonstration soll um 9 Uhr an der Ecke Damaschkestraße/Dieselstraße beginnen und bis zur Messe weiterziehen. Auch direkt auf dem Messegelände soll es drei Kundgebungen für Demo-Teilnehmende geben.

Die Protest-Aktionen sollen bis in die Abendstunden andauern. Die Polizei bereitet sich auf Hochtouren auf den damit einhergehenden Einsatz vor und rechnet insgesamt mit einer Teilnehmerzahl im unteren dreistelligen Bereich. Man sei aber auch auf größere Menschenmassen vorbereitet.