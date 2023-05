Heute fällt Urteil im Lina-E.-Prozess: Anschläge und Randale erwartet - Polizei bewacht sich jetzt selbst

Leipzig - Am heutigen Mittwoch fällt im Dresdner Staatsschutz-Prozess das Urteil gegen Lina E. (28) und Kombattanten. Die Polizei rechnet mit gewalttätigen Reaktionen der linken Szene. Vor allem Leipzig ist im Fokus der Extremisten, die europaweit für eine "TagX-Demo" am Samstag mobilisieren. Aus Angst vor Anschlägen bewacht sich die Polizei nunmehr auch selbst.

Ikone der extremen Linken: die wegen schwerer politischer Gewalttaten angeklagte Lina E. erwartet am Mittwoch ihr Urteil. © Peter Schulze

Die Gefahrenanalysen der sächsischen Sicherheitsbehörden sind alarmierend. Sollten im Dresdner Prozess Haftstrafen ausgesprochen werden, sei noch am gleichen Tag mit Angriffen auf staatliche Einrichtungen und Unternehmen, die für den Staat arbeiten, zu rechnen, heißt es in einem internen Papier.

Schon am Dienstagmorgen wurden in Leipzig Maschinen einer Firma angezündet, die am Bau der neuen Justizvollzugsanstalt Zwickau beteiligt ist.



In der Analyse sind 50 mögliche Anschlagsobjekte aufgeführt. Darunter Polizeireviere, das Gelände der Bereitschaftspolizei, Gerichtsgebäude und das Haus des Jugendrechts. Ihre gefährdeten Gebäude lässt die Behörde nunmehr selbst bewachen, unter anderem von Polizeischülern.

Für Sachsens obersten Staatsschützer Dirk Münster (50) und seine Chef-Ermittler im Lina-E.-Verfahren gibt es Personenschutz.

Auch auf das Szenario einer möglichen Gefangenenbefreiung bei der Überführung von Lina E. von Dresden zur JVA Chemnitz haben sich die Behörden vorbereitet, wie aus Polizeikreisen zu erfahren war.