Hunderte Menschen demonstrieren in Gera gegen AfD

Gera - In Gera haben am Donnerstagabend rund 250 Menschen gegen eine Veranstaltung der AfD mit Landeschef Björn Höcke (51) demonstriert.

Rund 250 Menschen demonstrierten am Abend gegen die Veranstaltung der AfD. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion

Nach Polizeiangaben verlief die Demonstration ruhig. Die AfD-Fraktion hatte in das Volkshaus Gera-Zwötzen zu einem Bürgerdialog über das Thema Asyl eingeladen.

Bundesweit gibt es derzeit in vielen Städten in Deutschland Demonstrationen gegen die AfD. Auch für das Wochenende sind wieder solche Kundgebungen in ganz Deutschland geplant; mit erwarteten Zehntausenden Teilnehmern.

Das Medienhaus Correctiv hatte vorige Woche über das bis dahin nicht bekannte Treffen von Rechtsradikalen mit Politikern von AfD und CDU in einer Potsdamer Villa vom 25. November berichtet.

Der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner (35), hatte dort nach eigenen Angaben über "Remigration" gesprochen.