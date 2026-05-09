Keine Laster, keine Tanzparade: Warum jetzt "Toleride" durch Dresden radelte

Dresden - Demo in abgespeckter Version! In diesem Jahr zog die "Tolerade" nicht mit Themen-Lastern und tanzenden Techno-Fans durch Dresden . Stattdessen haben sich Menschen am Samstagnachmittag zur "Toleride" aufs Rad geschwungen.

Fahrrad-Demo statt Tanzparade: Die "Toleride" sorgte am Samstagnachmittag in der Dresdner Innenstadt für Aufsehen. © TAG24/Holger Köhler-Kaeß

"Wir machen keine Pause – wir wechseln nur das Tempo und sammeln unsere Kräfte, damit wir 2027 wieder mit voller (Laut-)Stärke durch die Straßen Dresdens ziehen können", schreiben die Organisatoren zum Grund auf Instagram.

Man wolle jedoch nicht ein komplettes Jahr still sein – auch, weil die politische Stimmung "rauer" werde. "Manchmal fühlt es sich an, als würde die Zeit rückwärts laufen. Das lassen wir nicht zu."

Die Veranstalter riefen deshalb dazu auf, sich "für eine offene, solidarische und lebenswerte Zukunft" das Lieblings-Gefährt zu schnappen und an der "Toleride" teilzunehmen – abgasfrei, versteht sich. "Fahrrad, Lastenrad, Bobbycar, Einrad, Tandem, Klapprad oder Dreirad – egal. Hauptsache ihr seid dabei."

Nach einer Startkundgebung um 16 Uhr am Alaunplatz bewegte sich die Versammlung über die Albertbrücke in Richtung Postplatz und weiter über die Ostra-Allee und die Marienbrücke zum Nachtclub "Sektor Evolution" in die Albertstadt, wo noch eine Afterparty stattfindet.